Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»Газета.Ru 06:01

Вечер 1 мая не всем футболистам "Барселоны" принес радостные вести. Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
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Дом полузащитника «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Советский спорт07:15

Дом полузащитника «Барселоны» Артура ограбили. Его брату угрожали

Sport24.ru06:03

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Газета.Ru06:01

Дом Артура Рамоса ограбили во время матча с «Ливерпулем», его сестре угрожали

Чемпионат05:25

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Матч ТВ05:14

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Sportbox.RU05:14

Дом полузащитника «Барсы» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем», брату игрока угрожали убийством

Sports.ru04:40
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Энергетика

США увязали поставки СПГ в Европу с безопасностью союзников по НАТО

Поставки сжиженного природного газа из США в Европу связаны с необходимостью обеспечивать безопасность союзников по НАТО, заявил глава минэнерго США Рик Перри в четверг в Брюсселе.
Обновлено в 07:42
Общество

В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Жители Одессы собрались почтить память погибших 2 мая 2014 года

Обновлено в 02:40
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу из ружья в Москве

Обновлено в 07:43
Музыка

Лазарев объяснил необходимость сдачи крови перед «Евровидением»

Сергей Лазарев, который будет представлять Россию на «Евровидении-2019», рассказал, что перед музыкальным конкурсом все участники сдали кровь.
Обновлено в 06:17
Политика

Зеленский: у России и Украины из «общего» осталась только граница

Господин Зеленский считает, что сейчас у Украины и России общая только граница.
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

Обновлено в 06:13
Политика

Белоруссия сообщила о поступлении чистой нефти из России

Белорусский концерн «Белнефтехим» сообщил, что на территорию Белоруссии по нефтепроводу «Дружба» 2 мая в 12:40 поступила соответствующая стандарту нефть.
Обновлено в 08:30
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Мониторинг был проведен в 78 городах России с населением свыше 250 тысяч человек. Данные приведены за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 06:57
Политика

Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 мая

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая.
Обновлено в 07:04
Автоспорт

Росс Браун: «Боттас заслуживает лидерство в чемпионате»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун отметил психологическую устойчивость пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса, который опережает четырехкратного чемпиона мира Льюису Хэмилтону в личном зачете.
Обновлено в 08:30
Здоровье

Cпасающий от ожирения повседневный продукт сочли опасным

О связи между регулярным употреблением риса и снижением риска ожирения заявили ранее японские ученые.
Обновлено в 08:12
Музыка

Billboard назвал лучших исполнителей года

В прошлом году лучшим исполнителем года Billboard назвал Эда Ширана.
Обновлено в 02:48
Хоккей

Шипачев и Индрашис не покинут «Динамо»

Нападающие московского «Динамо» Вадим Шипачев и Микс Индрашис продлят контракты с клубом.
Обновлено в 07:02
Авто

Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала»

Автоконцерн Volkswagen потерял €30 млрд из-за «дизельного скандала».
Обновлено в 07:52
Футбол

Владельцы «ПСЖ» могут снизить финансирование клуба

Владельцам французского "ПСЖ" перестал быть интересен клуб, в связи с чем ему могут урезать финансирование ради покупки итальянской "Ромы", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:22
Политика

Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В Петербурге начались задержания участников первомайского шествия

В Петербурге во время демонстрации, посвященной 1 Мая, начались массовые задержания активистов.
Обновлено вчера в 05:56
Шоу-бизнес

Виктория Исакова показала редкое фото дочери

Фото сделано в супермаркете: девочка забралась в продуктовую тележку и тщательно рассматривает товары на полках.
Обновлено в 08:03
Политика

Военный советник Зеленского: Донбасс вернется через 5 лет

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин считает, что Киев сможет вернуть Донбасс под свой контроль через пять лет.
Обновлено в 06:28
Политика

Киев грозится лишать гражданства за паспорта РФ

Власти ссылаются на Конституцию, запрещающую второе гражданство Замминистра Украины по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак пригрозил украинцам, что в случае получения российских паспортов их лишат гражданства, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты

Глава Redmi опроверг данные о названии флагмана Redmi Х

На якобы официальном рендере присутствовало название Redmi X. Однако уже сегодня на эти данные отреагировал глава Redmi, который в социальной сети назвал изображение фейком и опроверг данные о том, что новый смартфон получит название Redmi Х. Таким образом, название новинки по-прежнему неизвестно, а в Сети бюджетный флагман с топовым процессором называют Redmi 855.
Обновлено в 08:03
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Британии

Премьер-министр Британии Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона. Об этом сообщила канцелярия правительства.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

Журналист РИА Новости подала жалобу на действия французской полиции

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова подала жалобу на действия французской полиции во время манифестации в Париже в Генеральную инспекцию национальной полиции Франции (IGPN).
Обновлено в 07:58
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Сухуме загорелась русская школа

Сообщение о пожаре во второй русской школе Сухума имени Пушкина поступило в дежурную часть МЧС республики в 6.40 мск.
Обновлено в 02:04
Политика

Преемница Меркель поддержала «Северный поток – 2»

«Неважно, является ли это сейчас нашим главным приоритетом или нет, мы поддерживаем этот проект», — заявила Крамп-Карренбауэр, отметив, что многие инвестиции уже реализованы в ходе строительства газопровода.
Обновлено в 05:09
Авто

Назван топ-10 «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Финансы

ФРС США сохранила ключевую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.
Обновлено вчера в 17:28
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой проводит время с новой семьей Евгения Алдонина

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера много времени проводит с новой семьей отца и бывшего футболиста Евгения Алдонина.
Обновлено в 06:15
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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