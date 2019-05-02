Футбол

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»Газета.Ru 06:01

Вечер 1 мая не всем футболистам "Барселоны" принес радостные вести. Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
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Игрока «Барселоны» ограбили при помощи мачете после разгрома «Ливерпуля»

Газета.Ru09:24

Дом полузащитника «Барсы» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем», брату игрока угрожали убийством

Sports.ru04:40

Дом полузащитника «Барселоны» Артура ограбили. Его брату угрожали

Sport24.ru06:03

Дом Артура Рамоса ограбили во время матча с «Ливерпулем», его сестре угрожали

Чемпионат05:25

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Матч ТВ05:14

Дом хавбека «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Sportbox.RU05:14

Дом полузащитника «Барселоны» Артура ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Советский спорт07:15
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Путин подписал закон о «суверенном рунете»

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Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
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Авто

Внедорожный Kia Xceed рассекретили до официальной премьеры

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Путин дал поручение упростить получение разрешений на строительство

Владимир Путин дал поручение премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной до 1 июля подготовить изменения в законодательство, упрощающие получение застройщиками разрешений на строительство жилья с использованием счетов эскроу.
Обновлено в 10:02
Происшествия

В Новой Москве мужчина ранил четверых человек из помпового ружья

Полицейские задержали в Новой Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Невский районный суд назначил 10 суток ареста экс-председателю движения "Открытая Россия" Андрею Пивоварову за участие в согласованном шествии "Свободному Петербургу - свободные выборы", сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено вчера в 19:52
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Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта.
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Происшествия

В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идет неэффективно, а власти страны бездействуют.
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В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой

Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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Обновлено 30 апреля в 14:32
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Патриарх Кирилл прокомментировал трагедию в Одессе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прокомментировал события в Одессе пятилетней давности, когда в результате стычек «антимайдановцев» и радикалов погибли 48 человек и более двух сотен пострадали.
Обновлено в 07:59
Общество

В пятницу на Петербург обрушатся мокрый снег и штормовой ветер

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Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент

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Самые счастливые россияне живут во Владивостоке

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В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
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Английские комментаторы ликовали после гола Месси в ворота «Ливерпуля»

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США собираются до конца года испытать прототипы гиперзвукового оружия

В Соединенных Штатах до конца текущего года будут протестированы прототипы двух гиперзвуковых комплексов, предназначенных для использования в военных целях.
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