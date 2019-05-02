Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»Газета.Ru 06:01
Вечер 1 мая не всем футболистам "Барселоны" принес радостные вести. Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:12, Ашберн
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Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
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