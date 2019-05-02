Футбол
Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»Газета.Ru 06:01
Вечер 1 мая не всем футболистам "Барселоны" принес радостные вести. Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:47, Ашберн
Происшествия
В Москве четыре человека ранены из помпового ружья
Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.
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В Белоруссию поступила чистая российская нефть
По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.
Обновлено в 08:22
Технологии
В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования
Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.
Обновлено в 05:23
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России
В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.
Обновлено в 08:08
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Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски
Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.
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Путин подписал поручения по жилью и благоустройству
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Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.
Обновлено в 07:41
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
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Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.
Обновлено 30 апреля в 13:54
Политика
МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ
В министерстве иностранных дел Украины осудили решение российских властей, которые упростили процедуру получения гражданства РФ для отдельной категорией граждан, включающей также жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»
Обновлено вчера в 19:52
Наука
Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО
«АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.
Обновлено в 07:38
Авто
Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль
La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.
Обновлено 30 апреля в 19:06
Политика
Зеленский выбрал главу своей администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган отдыхают вместе после развода
Несмотря на расставание, экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона.
Обновлено в 04:00
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Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса
Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.
Обновлено в 11:04
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Месси забил шести лучшим клубам АПЛ больше голов, чем Кейн
Напомним, Месси всю свою карьеру провёл в «Барселоне». В составе каталонского клуба он сыграл 683 матча и забил 600 мячей.
Обновлено в 11:36
Политика
Лавров одним словом описал слова Помпео о Мадуро и Венесуэле
2 мая Сергей Лавров прокомментировал заявление Майка Помпео о предполагаемом неудачном бегстве Николаса Мадуро из страны.
Обновлено в 10:38
Авто
Mitsubishi показала новый Pajero Sport для тяжелого бездорожья
Модификация Shogun Sport SVP Concept предназначена для езды по тяжелому бездорожью и в целом несмотря на то, что она дебютировала в статусе концепта, выглядит она вполне серийно.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Умер гражданин Турции, получивший ранения при стрельбе в Крайстчерче
"K сожалению, гражданин нашей страны Зекерия Туйян, получивший тяжелое ранение при подлом нападении на мечеть в Крайстчерче, скончался", - написал Чавушоглу в Twitter, выразив соболезнование его родственникам.
Обновлено в 10:48
Общество
Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях
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Названы уничтожающие женскую красоту продукты
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
На Украину прибыли более 130 американских военных
Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
В Госдуме призвали перестать травить Алсу и ее дочь
Обновлено в 06:24
Происшествия
В Одессе подростка задержали из-за советской символики на одежде
Полицейские Одессы задержали 15-летнюю девушку из-за советской символики на одежде, которая запрещена на Украине, сообщили в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21