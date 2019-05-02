Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»Газета.Ru 06:01

Вечер 1 мая не всем футболистам "Барселоны" принес радостные вести. Победа команды над "Ливерпулем" 3:0 в первой полуфинальной встрече Лиги чемпионов омрачилась новостью об ограблении дома хавбека сине-гранатовых Артура Рамоса, сообщает информационное агенство Синьхуа.

Дом игрока «Барселоны» ограбили во время матча с «Ливерпулем»

Происшествия В Москве четыре человека ранены из помпового ружья Полицейские задержали в Москве мужчину, который открыл стрельбу по людям из помпового ружья и ранил четырех человек.

Политика В Белоруссию поступила чистая российская нефть По нефтепроводу "Дружба" на границу Белоруссии чистая нефть поступила 2 мая, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ.

Технологии В США регулятор разрешил продавать IQOS после двухлетнего исследования Управление разрешило PMI продавать IQOS по итогам «тщательного научного анализа» — исследователи пришли к выводу, что системы нагревания табака наносят здоровью меньший вред, чем обычные сигареты.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России В России ограничили доступ к музыкальной социальной сети Last.fm, внимание на это обратили пользователи Twitter.

Политика Лорд Баркер получил $4 млн за снятие санкций с компаний Дерипаски Член британской палаты лордов Грегори Баркер, председатель совета директоров холдинга En+ получил от 3 до 4 млн фунтов ($3,9-5,2 млн) в качестве бонуса за участие в переговорах с Минфином США о снятии санкций с компании.

Общество В Нижнем Новгороде появились георгиевские ленточки со свастикой В некоторых магазинах Нижнего Новгорода в преддверии 9 Мая появились георгиевские ленточки с изображением свастики.

Политика Путин подписал поручения по жилью и благоустройству Региональным властям рекомендовано предусматривать в проектах планировки и благоустройства территорий, утверждаемых органами местного самоуправления, спортивные и детские площадки.

Политика Зеленский назвал единственным общим у России и Украины госграницу Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что у Украины осталось общего с Россией.

Политика В соцсетях призвали к бойкоту продукции «Мираторг» Пользователи соцсетей призвали объявить бойкот агрохолдингу «Мираторг» из-за высказываний его президента Виктора Линника.

Политика МИД Украины опротестовал упрощение процедуры получения гражданства РФ В министерстве иностранных дел Украины осудили решение российских властей, которые упростили процедуру получения гражданства РФ для отдельной категорией граждан, включающей также жителей Донбасса.

Наука Томские ученые разработали первое полностью независимое от Windows ПО «АО «ЭлеСи» совместно с головным исполнителем проекта ТГУ разработали первое отечественное программное обеспечение без использования зарубежных компонентов, полностью независимое от Windows», — констатировали представители вуза.

Авто Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль La Stampa сообщает о том, что нападающий сборной Португалии и «Ювентуса» Криштиану Роналду купил новый автомобиль марки Bugatti, считающийся самым дорогим в мире.

Политика Зеленский выбрал главу своей администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации, заявил доверенное лицо победителя президентской гонки на Украине Вадим Галайчук в эфире программы «Комментарии» на телеканале ZIK.

Политика Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил изданию "Апостроф", что Киев может вернуть Донбасс через пять лет.

Футбол Месси забил шести лучшим клубам АПЛ больше голов, чем Кейн Напомним, Месси всю свою карьеру провёл в «Барселоне». В составе каталонского клуба он сыграл 683 матча и забил 600 мячей.

Политика Лавров одним словом описал слова Помпео о Мадуро и Венесуэле 2 мая Сергей Лавров прокомментировал заявление Майка Помпео о предполагаемом неудачном бегстве Николаса Мадуро из страны.

Авто Mitsubishi показала новый Pajero Sport для тяжелого бездорожья Модификация Shogun Sport SVP Concept предназначена для езды по тяжелому бездорожью и в целом несмотря на то, что она дебютировала в статусе концепта, выглядит она вполне серийно.

Происшествия Умер гражданин Турции, получивший ранения при стрельбе в Крайстчерче "K сожалению, гражданин нашей страны Зекерия Туйян, получивший тяжелое ранение при подлом нападении на мечеть в Крайстчерче, скончался", - написал Чавушоглу в Twitter, выразив соболезнование его родственникам.

Общество Росгвардия рекомендует не размещать информацию об отдыхе в соцсетях Росгвардия посоветовала не россиянам не публиковать в социальных сетях информацию о своем отдыхе на майских праздниках, чтобы обезопасить себя от возможных краж из квартир и домов.

Армия и оружие На Украину прибыли более 130 американских военных Для тренировки украинских солдат по стандартам НАТО на Украину прибыли более 130 американских военных.