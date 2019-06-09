Происшествия
Дом футболиста сборной Испании ограбили прямо во время матчаИзвестия вчера в 23:37
Как сообщает «Спорт Экспресс» в воскресенье, 9 июня, вооруженные грабители проникли в дом форварда сборной Испании и мадридского клуба «Атлетико», где в тот момент находилась его жена и двое детей. Злоумышленники унесли ряд ценных вещей. Как отмечается, семья Мораты не пострадала.
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В дом Мораты проникли вооруженные грабители пока он играл со сборной Фарерских островов
Sport24.ruвчера в 21:51
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:02, Ашберн
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