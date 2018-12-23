Футбол

Капитана «ПСЖ» ограбили прямо во время матча
Вести.Ru
08:45

Как сообщает РИА Новости, инцидент случился 22 декабря во время матча 19-го тура чемпионата Франции по футболу, в котором "ПСЖ" встречался с "Нантом" и одержал победу со счетом 1:0. Отмечается, что преступники похитили из дома несколько дорогих предметов.
Вести.Ru08:45

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Воры ограбили дом Тиаго Силвы во время матча «ПСЖ» - «Нант»

РИА Новости08:18

СМИ: Дом капитана «ПСЖ» был ограблен во время матча чемпионата Франции

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Дом Тьяго Силвы был обворован во время матча «ПСЖ» — «Нант»

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Дом Тиаго Силвы ограблен. Ущерб составил несколько сотен тысяч евро

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Дом Тиаго Силвы ограбили во время матча с «Нантом». Общий ущерб – 1 млн евро

Sports.ru08:19

Дом капитана «ПСЖ» ограбили во время матча парижан

Sport24.ru07:11
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Футбол

Валенсия — Уэска 2:1

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Футбол

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Гарет Бейл признан лучшим игроком клубного чемпионата мира

Полузащитник "Реала" Гарет Бейл получил приз "Золотой мяч" лучшему игроку клубного чемпионата мира по футболу, который проходил в ОАЭ, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
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Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Байер» назвал имя нового главного тренера

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Сообщается, что защитник "Анжи" Джон Чансельор написал заявление об уходе из махачкалинского клуба.
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Экс-вратарь «МЮ» Шмейхель может войти в состав руководства клуба

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель может войти в состав руководства клуба.
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Кейн получит орден Британской империи

Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн будет награжден орденом Британской империи за свою успешную игру на чемпионате мира в России.
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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал о трансфере португальского форварда Криштиану Роналду в туринский клуб.
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Бразильский футболист, центральный защитник. Капитан французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Бразилии с 2010 по 2014 год.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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