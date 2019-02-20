Дом форварда «Ливерпуля» Мане обокрали во время матча ЛЧ с «Баварией»Матч ТВ 02:07

Напомним, ранее дом форварда английской команды уже подвергался краже. Злоумышленники проникли в особняк футболиста в ноябре 2017 года во время домашнего матча «Ливерпуля» в Лиге чемпионов с «Марибором». В тот день также был ограблен особняк защитника команды Деяна Ловрена.

Дом форварда «Ливерпуля» Мане обокрали во время матча ЛЧ с «Баварией»

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