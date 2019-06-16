Происшествия

Дом цыган сгорел в соседнем селе после драки в ЧемодановкеГазета.Ru 04:57

Дом цыган сгорел в соседнем селе после драки в Чемодановке, сообщает Znak.com. Пожар произошел в селе Лопатки Пензенской области. Горел дом и деревянные постройки.
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Пожар в Лопатках: в момент возгорания хозяев дома не было

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Полиция завела дело из-за сгоревшего дома в селе рядом с Чемодановкой

РБК07:13

Поджог или случайность? Возле Чемодановки, где убили русского, горит цыганский дом

Комсомольская правдавчера в 18:00

Пожар в Лопатках имеет криминальный характер?

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Дом цыган сгорел в соседнем с Чемодановкой селе

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Рядом с Чемодановкой начался пожар

Lenta.ruвчера в 18:42

Дело о поджоге завели из-за пожара в селе близ пензенской Чемодановки

РИА Новости06:24
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:06, Вашингтон
Музыка

Лобода сделала заявление о скандале с Лазаревым на Муз-ТВ

Обновлено в 13:35
Происшествия

Столичные врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:35
Происшествия

Маленькая девочка стала единственной выжившей в ДТП под Воронежем

В страшной аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек, смогла выжить только десятилетняя девочка.
Обновлено вчера в 16:12
Общество

Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве

В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
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Политика

К прямой линии с Путиным поступило почти 600 тысяч обращений

Почти 600 тысяч обращений поступило к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на 15.00 16 июня, сообщили в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров.
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Футбол

В «Спартаке» рассказали о состоянии газона «Открытие Арены»

14 июня 2019 года на стадионе «Открытие Арена» состоялся концерт музыкальной группы «Ленинград».
Обновлено в 13:16
Транспорт

Дачники устроили пробки на подъездах к Петербургу

Инцидент спровоцировали дачники, которые возвращались в Северную столицу после выходных.
Обновлено в 13:33
Политика

Джон Болтон обвинил Мадуро в покупке влияния России

В последний раз сообщения о подписании между Россией и Венесуэлой контрактов появлялись в конце прошлого года, когда Мадуро приезжал в Россию.
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Армия и оружие

Израиль вывел из строя сирийские системы ПВО

Накануне днём израильская сторона заявила о том, что, во время нанесения ударов по сирийской провинции Тель аль-Хара, Израиль использовал свои средства РЭБ, с целью создать помехи в работе сирийских систем ПВО.
Обновлено вчера в 02:10
Политика

Помпео не исключил войны с Ираном

США рассматривают все варианты противодействия Ирану в регионе, в том числе и военный, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес

Ведущий тревел-шоу «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров женился

Ведущий тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров женился Невестой ведущего телеканала "Пятница !" стала одна из самых красивых девушек Украины Александра Кучеренко.
Обновлено в 12:56
Экономика

Кожемяко: более 200 компаний с китайским участием работают в Приморье

Свыше 200 компаний с участием инвесторов из Китая работают на территории Приморского края в настоящее время, при этом КНР является и основным внешнеторговым партнером региона - на Китай приходится 55% экспорта Приморья.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

Аргентина и Уругвай остались без электричества

Аргентина и Уругвай остались без электричества. К этому привел сбой в системе электроснабжения государств.
Обновлено в 08:34
Единоборства

Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC

Обновлено в 11:43
Политика

Глава МИД Турции: Анкара не примет требований США по С-400

«Анкара не примет требований США по ЗРК С-400», — сказал глава турецкого МИД.
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Футбол

Президент ПСЖ пригрозил выгнать звездных игроков из команды

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи рассказал об отношении к звездным игрокам команды.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Бывший глава украинской армии признался в атаке на батальон «Донбасс»

В 2014 году украинская авиация атаковала колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено в 13:42
Политика

Гройсман выразил надежду на детенизацию экономики Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском в стране удастся навести порядок в вопросе детенизации экономики.
Обновлено в 14:58
Спорт

Сборная России по гандболу победила Словакию

Обновлено в 14:36
Происшествия

Самолёт с неисправной системой кондиционирования сел в Шереметьеве

«Самолёт рейса SU2613 Милан — Москва приземлился в аэропорту Шереметьево», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 13:52
Футбол

«Реал» и «Ювентус» предложили «Ливерпулю» около 170 млн за Салаха

По информации издания, клубы предложили «Ливерпулю» около 168 млн евро за 27-летнего египетского футболиста, но Салах пока что отказался покидать мерсисайдскую команду.
Обновлено в 06:35
Авто

Suzuki Wagon R за 400 000 рублей пользуется ажиотажным спросом

Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Футбол

«Зенит» полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб полностью сформировал вратарскую бригаду на новый сезон.
Обновлено в 12:06
Происшествия

В Чемодановке после массовой драки ввели сухой закон

В Чемодановке, где произошла массовая драка между селянами и цыганами, ввели сухой закон.
Обновлено в 12:21
Шоу-бизнес

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров в Instagram

Алла Пугачева захотела взглянуть на своих фолловеров.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия

Губернатор предупредил о фейках и вбросах из-за драки в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал не распространять ложную информацию по конфликту в селе Чемодановка.
Обновлено в 11:04
Гаджеты

Cooler Master Cosmos C700P Black Edition: корпус Full Tower для мощного игрового ПК

На сайте Cooler Master появилась страница с подробным описанием корпуса Cosmos C700P Black Edition, первая информация о котором была раскрыта в рамках недавней выставки Computex 2019.
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Автоспорт

Команда SMP Racing на подиуме в Ле-Мане

Быстрее были только два экипажа заводской команды Toyota, но при этом российская машина под №11 пересекла линию финиша на три круга раньше, чем её ближайшие соперники из Rebellion Racing, преодолев за 24 часа 379 кругов по кольцу Сартэ.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес

Кортни Кокс отпраздновала 55-летие с Энистон и Кудроу

Кортни Кокс исполнилось 55 лет. Эту круглую дату она отметила в компании своих лучших подруг - Дженнифер Энистон и Лизы Кудроу.
Обновлено в 11:27
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
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