Происшествия
Дом цыган сгорел в соседнем селе после драки в ЧемодановкеГазета.Ru 04:57
Дом цыган сгорел в соседнем селе после драки в Чемодановке, сообщает Znak.com. Пожар произошел в селе Лопатки Пензенской области. Горел дом и деревянные постройки.
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Поджог или случайность? Возле Чемодановки, где убили русского, горит цыганский дом
Комсомольская правдавчера в 18:00
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