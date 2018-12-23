Футбол

Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»
Eurosport.ru
13:23

Парижские воры работают по проверенной схеме. Преступники ограбили дом капитана "Пари Сен-Жермен" Тьяго Силвы во время матча 19-го тура чемпионата Франции между парижанами и "Нантом" (1:0).
Eurosport.ru13:23

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Воры против футболистов

Soccer.ru14:40

В Париже ограбили дом Тиагу Силвы. Ущерб – миллион евро

Спорт-Экспресс12:30

Воры ограбили дом Тиаго Силвы во время матча «ПСЖ» - «Нант»

РИА Новости08:18

СМИ: Дом капитана «ПСЖ» был ограблен во время матча чемпионата Франции

Матч ТВ08:13

Дом Тьяго Силвы был обворован во время матча «ПСЖ» — «Нант»

Чемпионат07:33

Дом Тиаго Силвы ограбили во время матча с «Нантом». Общий ущерб – 1 млн евро

Sports.ru08:19

Дом капитана «ПСЖ» ограбили во время матча парижан

Sport24.ru07:11
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Футбол

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В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
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Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник. Капитан французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Бразилии с 2010 по 2014 год.
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Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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