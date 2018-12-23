Футбол

Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили
Спорт-Экспресс
06:51

Парижский дом защитника "ПСЖ" Тиагу Силвы был ограблен во время матча парижан с "Нантом" (1:0). Как сообщает RMC, бразилец обнаружил исчезновение ценных вещей, когда вернулся домой после игры.
Спорт-Экспресс06:51

Подробнее о событии

Воры ограбили дом Тиаго Силвы во время матча «ПСЖ» - «Нант»

РИА Новости08:18

СМИ: Дом капитана «ПСЖ» был ограблен во время матча чемпионата Франции

Матч ТВ08:13

Дом Тьяго Силвы был обворован во время матча «ПСЖ» — «Нант»

Чемпионат07:33

Дом Тиагу Силвы в Париже ограбили

Спорт-Экспресс06:51

Дом Тиаго Силвы ограблен. Ущерб составил несколько сотен тысяч евро

Soccer.ru06:28

Дом Тиаго Силвы ограбили во время матча с «Нантом». Общий ущерб – 1 млн евро

Sports.ru08:19

Дом капитана «ПСЖ» ограбили во время матча парижан

Sport24.ru07:11
Показать все источники
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 11:52, Ашберн
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против надзирателей

Обновлено в 10:11
Футбол

«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с аутсайдером голландской лиги

Голландский "Витесс", который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с "Де Графсхапом" в матче 17-го тура чемпионата Голландии - 2:2, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:37
Футбол

«Валенсия» обыграла «Уэску», Черышев отдал голевую передачу

Обновлено в 07:52
Футбол

Дзюба вошел в сотню лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 11:25
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана от работы с командой

«Интер» временно отстранил полузащитника Раджу Наингголана от работы с командой, сообщает BBC.
Обновлено в 09:12
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Сарри обсудил с Игуаином возможный трансфер в «Челси»

Итальянский специалист обсудил с форвардом его возможный трансфер в «Челси».
Обновлено в 10:54
Футбол

Манолас начал сотрудничество с Райолой

Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
Обновлено в 10:26
Футбол

Маркизио посетил матч «Ювентуса» и поблагодарил фанатов

Полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио посетил матч чемпионата Италии "Ювентус" - "Рома" (1:0). Хавбек - воспитанник туринцев, провел в их составе всю профессиональную карьеру с 2006 по 2018 год (с перерывом на годичную аренду в "Эмполи"), а к петербуржцам присоединился этим летом.
Обновлено в 08:43
Футбол

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол

Серхио Рамос не смог объяснить свист фанатов «Реала» в свой адрес

Обновлено в 07:22
Футбол

«Бавария» заинтересована в подписании полузащитника «Арсенала» Рэмзи

В услугах 27-летнего футболиста заинтересована «Бавария», которая хочет подписать игрока бесплатно и сможет официально начать согласовывать будущий контракт с Рэмзи с января 2019 года, но мюнхенцам придется столкнуться с конкуренцией со стороны «Ювентуса» и «Интера».
Обновлено в 11:06
Футбол

Погба поблагодарил Моуринью за трофеи

Обновлено в 07:16
ещё по теме
Тиаго Силва
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник. Капитан французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Бразилии с 2010 по 2014 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное