Футбол

Дом капитана «ПСЖ» ограбили, когда футболист был на поле
Нева Спорт
13:27

Злоумышленники ограбили дом капитана футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» бразильца Тиаго Силвы. Преступление было совершено во время матча «ПСЖ» — «Нант», когда игрок был на поле.
Нева Спорт13:27

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В Париже ограбили дом Тиагу Силвы. Ущерб – миллион евро

Спорт-Экспресс12:30

Воры против футболистов

Soccer.ru14:40

Воры ограбили дом Тиаго Силвы во время матча «ПСЖ» - «Нант»

РИА Новости08:18

СМИ: Дом капитана «ПСЖ» был ограблен во время матча чемпионата Франции

Матч ТВ08:13

Дом Тьяго Силвы был обворован во время матча «ПСЖ» — «Нант»

Чемпионат07:33

Дом Тиаго Силвы ограбили во время матча с «Нантом». Общий ущерб – 1 млн евро

Sports.ru08:19

Дом капитана «ПСЖ» ограбили во время матча парижан

Sport24.ru07:11
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Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют в футбол против сотрудников «Бутырки»

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев проведут футбольный матч против сотрудников "Бутырки" – СИЗО, в котором они сейчас находятся.
Обновлено в 08:18
Футбол

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

Обновлено в 14:34
Футбол

Франк де Бур назначен главным тренером «Атланты Юнайтед»

Знаменитый голландский специалист Франк де Бур стал новым главным тренером "Атланты Юнайтед", как и ожидалось.
Обновлено в 11:22
Футбол

Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 12:05
Футбол

«Хоффенхайм» и «Майнц» сыграли вничью

"Хоффенхайм" сыграл вничью с "Майнцем" в матче 17-го тура чемпионата Германии (1:1). Хозяева поля набрали 25 очков и поднялись на 7-е место в турнирной таблице, гости с 21 баллом располагаются на 12-й строчке.
Обновлено в 13:59
Футбол

Манолас начал сотрудничество с Райолой

Защитник «Ромы» Костас Манолас начал сотрудничество с агентом Мино Райолой.
Обновлено в 10:26
Футбол

Агент рассказал о будущем Асенсио в «Реале»

Орасио Гаджиоли, являющийся агентом нападающего "Реала" Марко Асенсио, заявил, что его клиент не собирается покидать клуб.
Обновлено в 11:33
Футбол

Васин: «Гинер на поле был бы свободным художником, типа Месси»

Месси, — сказал Васин в интервью клубному телевидению.
Обновлено в 09:34
Футбол

Рамос и Марсело делят третье место по титулам в истории «Реала»

«Реал» вчера выиграл клубный чемпионат мира, обыграв «Аль-Айн» в финале.
Обновлено в 07:12
Футбол

Игрок «Динамо» Klenoff выиграл чемпионат России по FIFA 19

Антон «Klenoff» Кленов – игрок «Динамо» – выиграл чемпионат России по FIFA 19.
Обновлено в 14:26
Футбол

Вратарь «Аякса» пострадал от петарды в матче с «Утрехтом»

Голкипер амстердамского «Аякса» Андре Онана пострадал от петарды во время матча 17-го тура чемпионата Голландии против «Утрехта».
Обновлено в 12:16
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Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.
Обновлено в 00:54
Футбол

СМИ: «Интер» и «Рома» сразятся за Кэйхилла

Как утверждает Tuttomercatoweb, на 33-летнего англичанина претендуют "Интер" и "Рома".
Обновлено в 14:13
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Тиаго Силва
Бразильский футболист
Бразильский футболист, центральный защитник. Капитан французского клуба «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Бразилии с 2010 по 2014 год.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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