Экономика
«Дом.РФ» заплатит в федеральный бюджет 15,4 млрд рублей дивидендовВедомости 06:20
«Дом.РФ» уже выплатил в федеральный бюджет по итогам 9 месяцев. Эти выплаты составили 29,5% чистой прибыли по МФСО за год. Чистая прибыль госкомпании по МСФО за прошлый год составила 19,3 млрд руб. (рост на 7,2% к 2017 г.).
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика
Главный военный прокурор Украины сбежал за границу
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании "Укроборонпром" - об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Шпиль собора Парижской Богоматери, где произошёл пожар, обрушился.
Обновлено в 14:03
Музыка
Гостелерадиофонд опубликовал запрещенный в СССР клип Аллы Пугачевой
Гостелерадиофонд России тоже не остался в стороне и отметил событие публикацией первого клипа на песню «Айсберг», который был запрещен в СССР за излишнюю вольность.
Обновлено в 02:10
Футбол
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене Цоя
Болельщик «Спартака» заклеил плакатом букву Д на стене в центре Москвы, посвящённой музыканту Виктору Цою, где ранее провели акцию фанаты «Динамо».
Обновлено в 08:04
Футбол
Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.
Обновлено в 08:04
Музыка
Солистку группы Serebro экстренно госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41
Кино
Опубликован тизер второй серии финального сезона «Игры престолов»
HBO опубликовал тизер второго эпизода восьмого сезона «Игры престолов», который стартовал на канале в понедельник.
Обновлено в 05:39
Происшествия
Мосгорсуд признал законным отстранение Арашукова от должности сенатора
Мосгорсуд признал законным временное отстранение от должности сенатора Рауфа Арашукова, передает ТАСС.
Обновлено в 13:03
Происшествия
В подмосковном Серпухове при пожаре погибли два ребенка
Обновлено в 13:13
Общество
Законодатели отказались от идеи снимать техосмотр автомобиля на видео
Правительство решило убрать требование фиксировать проведение техосмотра на видео, следует из текста поправок ко второму чтению, опубликованного на сайте Госдумы.
Обновлено в 11:29
Авто
Новый Kia Cerato теперь производят на «Автоторе»
Калининградский завод «Автотор» начал серийное производство седана KIA Cerato третьего поколения по методу полного цикла (CKD): со сваркой, окраской и сборкой кузова.
Обновлено в 11:28
Экономика
Дания не смогла назвать срок выдачи разрешения на «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство (ДЭА) получило дополнительную заявку от оператора газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG на рассмотрение третьего варианта маршрута прокладки трубопровода.
Обновлено в 11:08
Политика
Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов
Штаб кандидата от партии "Слуга народа" Владимира Зеленского заподозрил действующего президента Петра Порошенко в попытке сорвать выборы.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Под Липецком скончался солдат-срочник из Башкирии
14 апреля около 6 утра на территории военного аэродрома под Липецком скончался 22-летний солдат-срочник из Башкирии, сообщает «Город48».
Обновлено в 05:44
Общество
«Коммерсантъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
В МВД и Роскомнадзор начали поступать жалобы от интернет-пользователей, которые заявляют о новом виде мошенничества.
Обновлено в 02:04
Общество
Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено в 12:32
Хоккей
Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков
Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Наука
В Севастополе нашли тайный подземный ход под бастионом
Обновлено в 05:38
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Политика
Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях.
Обновлено в 12:08
Здоровье
Главный врач Кандалакшской ЦРБ покинет свой пост
После рабочей поездки в Кандалакшу, Андрей Чибис поручил руководству минздрава проверить обоснованность жалоб на главврача Кандалакшской больницы.
Обновлено в 04:04
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
Шоу-бизнес
Сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов рублей
21-летний сын Олега Газманова недавно приобрел дорогостоящую иномарку – Mercedes S-Class Coupe, стоимость которой составляет от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 03:14
Общество
В Петербурге закрылось рекордное число кафе с начала года
В Петербурге с начала года закрылось рекордное число кафе, баров и ресторанов.
Обновлено в 11:52
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ
Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.
Обновлено в 12:41