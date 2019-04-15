«Дом.РФ» заплатит в федеральный бюджет 15,4 млрд рублей дивидендовВедомости вчера в 06:20

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Общество Charlie Hebdo опубликовал обложку с карикатурой на пожар в Нотр-Даме Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник выйдет с карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери на обложке.

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