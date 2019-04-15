Экономика
«Дом.РФ» заплатит в федеральный бюджет 15,4 млрд рублей дивидендовВедомости вчера в 06:20
«Дом.РФ» уже выплатил в федеральный бюджет по итогам 9 месяцев. Эти выплаты составили 29,5% чистой прибыли по МФСО за год. Чистая прибыль госкомпании по МСФО за прошлый год составила 19,3 млрд руб. (рост на 7,2% к 2017 г.).
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