Экономика

«Дом.РФ» заплатит в федеральный бюджет 15,4 млрд рублей дивидендовВедомости вчера в 06:20

«Дом.РФ» уже выплатил в федеральный бюджет по итогам 9 месяцев. Эти выплаты составили 29,5% чистой прибыли по МФСО за год. Чистая прибыль госкомпании по МСФО за прошлый год составила 19,3 млрд руб. (рост на 7,2% к 2017 г.).
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Уральский завод автотекстильных изделий не планирует дивиденды за 2018 год

Интерфакс - Россиявчера в 04:05
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Владелец «Ренна» пожертвует 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

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Microsoft работает над собственными наушниками в стиле AirPods

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Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
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Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

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Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
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Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
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Политика

В США хотят опубликовать отредактированный доклад Мюллера 18 апреля

Минюст США намерен 18 апреля опубликовать отредактированную версию доклада специального прокурора Роберта Мюллера о приписываемом РФ вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:03
Авто

На автосалоне в Шанхае представлен новый роскошный минивэн Lexus LM

Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
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Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО

Обновлено вчера в 12:02
Футбол

Петербургский «Зенит» выразил огорчение пожаром в Нотр-Даме

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга выразил свое глубокое огорчение произошедшим пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»

Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Обновлено в 03:19
Происшествия

В Петербурге мошенница оставила 92-летнюю бабушку без 300 тысяч рублей

Накануне в полицию Красногвардейского района обратилась 92-летняя женщина.
Обновлено в 03:16
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин планирует урегулировать спор с гражданским мужем певицы, хоккеистом Александром Фроловым, в судебном порядке.
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Шоу-бизнес

Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона

Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено вчера в 02:06
Шоу-бизнес

Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери

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Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара

В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Транспорт

В России могут ввести платные перекрестки

Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
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Теннис

Томми Робредо угрожали сломать ноги после поражения

Хотя есть и люди, которых поймали на ставках. После каждого матча мне пишут странные люди, оскорбляют мою семью.
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1 марта командир взвода батальона военной полиции старший лейтенант Марат Боярчуков был вызван к военному коменданту аэродрома, который решил выяснить причину, по которой офицер пропустил построение личного состава.
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Экономика

Объем поставок муки из Приморья в Китай увеличился в два раза

Экспортпшеничной муки из Приморского края в Китай с начала 2019 года вырос почти в два раза, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское управление Россельхознадзора.
Обновлено в 03:33
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Жители Украины до сих пор смотрят российское телевидение

Глава правления неправительственной и внепартийной всеукраинской сети общественных активистов «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила о том, что жители Украины продолжают смотреть российское телевидение в преддверии выборов президента.
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Транспорт

В России повысилась стоимость проезда по платным трассам

"Автодор" с 15 апреля увеличил стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
Обновлено вчера в 04:45
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Уральский режиссер Олег Ракович получил приз Moscow Shorts ISFF

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