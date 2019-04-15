Экономика
«Дом.РФ» заплатит в федеральный бюджет 15,4 млрд рублей дивидендовВедомости вчера в 06:20
«Дом.РФ» уже выплатил в федеральный бюджет по итогам 9 месяцев. Эти выплаты составили 29,5% чистой прибыли по МФСО за год. Чистая прибыль госкомпании по МСФО за прошлый год составила 19,3 млрд руб. (рост на 7,2% к 2017 г.).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Уральский завод автотекстильных изделий не планирует дивиденды за 2018 год
Интерфакс - Россиявчера в 04:05
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия
В России предложили помочь в восстановлении Нотр-Дам де Пари
Кононов сообщил, что «мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари», передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:29
Происшествия
Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции
Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Политика
Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи
Обновлено вчера в 21:27
Общество
Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ
Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
В США хотят опубликовать отредактированный доклад Мюллера 18 апреля
Минюст США намерен 18 апреля опубликовать отредактированную версию доклада специального прокурора Роберта Мюллера о приписываемом РФ вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:03
Авто
На автосалоне в Шанхае представлен новый роскошный минивэн Lexus LM
Lexus LM был впервые представлен на 18-м Шанхайском автосалоне и, как соплатформенный Toyota Alphard, также является первой моделью класса MPV у Lexus.
Обновлено в 01:49
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Турция отказалась интегрировать С-400 в системы НАТО
Обновлено вчера в 12:02
Футбол
Петербургский «Зенит» выразил огорчение пожаром в Нотр-Даме
Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга выразил свое глубокое огорчение произошедшим пожаром в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Саратовский чиновник объяснил фото с табличкой «Денег нет и не будет»
Глава Расковского муниципального района Саратовской области Александр Зотов объяснил радиостанции "Говорит Москва", как на его столе появилась табличка с надписью "Денег нет и не будет".
Обновлено в 03:23
Хоккей
В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Петербурге мошенница оставила 92-летнюю бабушку без 300 тысяч рублей
Накануне в полицию Красногвардейского района обратилась 92-летняя женщина.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Алдонин вмешался в спор с Фроловым из-за квартиры Началовой
Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин планирует урегулировать спор с гражданским мужем певицы, хоккеистом Александром Фроловым, в судебном порядке.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено вчера в 02:06
Шоу-бизнес
Собчак назвала виновных в пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 20:27
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Сети появилось видео из собора Парижской Богоматери после пожара
В Сети появились первые видеозаписи из собора Парижской Богоматери после сильного пожара. Ролик публикует LCI на своей странице в Twitter.
Обновлено в 02:40
Транспорт
В России могут ввести платные перекрестки
Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России, сообщили РИА Новости в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 01:19
Космос
SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy
Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Теннис
Томми Робредо угрожали сломать ноги после поражения
Хотя есть и люди, которых поймали на ставках. После каждого матча мне пишут странные люди, оскорбляют мою семью.
Обновлено в 03:44
Общество
Командир взвода допустил косяк в Хмеймиме
1 марта командир взвода батальона военной полиции старший лейтенант Марат Боярчуков был вызван к военному коменданту аэродрома, который решил выяснить причину, по которой офицер пропустил построение личного состава.
Обновлено вчера в 18:28
Экономика
Объем поставок муки из Приморья в Китай увеличился в два раза
Экспортпшеничной муки из Приморского края в Китай с начала 2019 года вырос почти в два раза, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское управление Россельхознадзора.
Обновлено в 03:33
Политика
Жители Украины до сих пор смотрят российское телевидение
Глава правления неправительственной и внепартийной всеукраинской сети общественных активистов «ОПОРА» Ольга Айвазовская заявила о том, что жители Украины продолжают смотреть российское телевидение в преддверии выборов президента.
Обновлено в 02:55
Транспорт
В России повысилась стоимость проезда по платным трассам
"Автодор" с 15 апреля увеличил стоимость проезда по платным участкам трасс М-4 "Дон", М-3 "Украина" и М-11 "Москва — Санкт-Петербург".
Обновлено вчера в 04:45