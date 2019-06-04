«Дом.РФ» станет партнером РЖД по застройке Рижского грузового двораРИА Новости 03:13

Строительство комплекса с офисами, жильем и новым креативным пространством вокруг Рижского вокзала оценивается в 100 – 200 млрд руб. Правление ОАО РЖД 3 июня рассмотрело проект развития Рижского грузового двора на северо-востоке Москвы, в 5 км от Кремля, сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.

с чего всё началось

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