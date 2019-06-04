Экономика
«Дом.РФ» станет партнером РЖД по застройке Рижского грузового двораРИА Новости 03:13
Госкомпания "Дом.РФ" станет партнером РЖД в девелоперском проекте, предполагающем застройку Рижского грузового двора в Москве, сообщила газета "Коммерсант".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Строительство комплекса с офисами, жильем и новым креативным пространством вокруг Рижского вокзала оценивается в 100 – 200 млрд руб. Правление ОАО РЖД 3 июня рассмотрело проект развития Рижского грузового двора на северо-востоке Москвы, в 5 км от Кремля, сообщил источник "Ъ", знакомый с ситуацией.Коммерсантъвчера в 18:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
Гаджеты
Apple представила черную iOS 13
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ
Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 04:46
Общество
В России появится новый вид алиментов на детей
Минюст РФ подготовил законопроект, в соответствии с которым в России появится новый вид алиментов на детей.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского
Украинский полицейский Ивана Приходько, который убил 5-летнего мальчика, выстрелив ему в голову, был арестован.
Обновлено в 04:30
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в чайных пакетиках
В ходе проверки листовых и пакетированных сортов черного чая "Роскачество" обнаружило кишечную палочку, говорится в сообщении ТАСС.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Футбол
Модрич седьмой раз признан лучшим футболистом Хорватии
Футбольная ассоциация Хорватии на основе голосования тренеров и профессиональных футболистов наградила полузащитника «Реала» Луку Модрича призом лучшему игроку года.
Обновлено вчера в 09:37
Гаджеты
Apple отказалась от медиаплеера iTunes
Обновлено вчера в 17:34
Экономика
РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову
Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Суд вернул полиции протокол на Леонида Волкова за твит о Путине
Тверской суд Москвы вернул в полицию административный протокол, который составили на соратника Алексея Навального Леонида Волкова за твит о Владимире Путине.
Обновлено в 04:35
Политика
ПАСЕ обнародовала проект резолюции о возвращении России в организацию
Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии.
Обновлено в 02:57
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Кузбассе на шахте «Распадская» погиб рабочий
На шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло обрушение участка кровли. Как сообщает Интерфакс, в результате погиб один человек.
Обновлено в 04:24
Авто
Kia назовет новый кроссовер Seltos
Компания Kia объявила название нового компактного кроссовера, премьера которого состоится летом 2019 года.
Обновлено в 04:05
Транспорт
Названа причина появления проблем с багажом в «Шереметьево»
Задержка багажа в "Шереметьево" происходит из-за дефицита грузчиков.
Обновлено в 02:28
Происшествия
Смертельное ДТП с микроавтобусом произошло под Пензой
Авария случилась в 09:10 (мск) на 753-м километре трассы М-5 «Урал». В микроавтобусе находились мигранты из Узбекистана.
Обновлено в 04:16
Политика
Медведев утвердил план по реализации «регуляторной гильотины»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту» по реализации механизмов «регуляторной гильотины», сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 04:48
Наука
Редактирование генома может сокращать продолжительность жизни
Исследование показало, что присвоенная мутация CCR5-Δ32 может сократить жизнь девочек.
Обновлено в 05:15
Наука
Человечество изобрело орудия труда несколько раз, заявляют ученые
Раскопки в Эфиопии помогли антропологам доказать, что наши предки изобрели первые рубила и прочие каменные орудия труда не один, а несколько раз и в разных местах.
Обновлено в 04:44
Наука
Забота отцов оказалась важна для развития мозга
«Самка не может вырастить отпрыска с большим мозгом, если ей не окажут помощь, а надежная помощь приходит только от отца», – резюмировала автор исследования, биолог Сандра Хельдштаб из Цюрихского университета.
Обновлено в 02:19
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн нового капитала на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф банка и "Тинькофф страхование") сообщила о намерении привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 02:58
Шоу-бизнес
Вышедшая замуж за короля Малайзии «Мисс Москва» родила сына
Супруга бывшего короля Малайзии и обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина родила мальчика.
Обновлено вчера в 14:39
Происшествия
Бывший генерал СК Никандров вышел из колонии
Обновлено в 03:51
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели дело после нападения на сотрудника мэрии
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Строительство самой дорогой дороги России решили отложить
Обновлено в 04:27
Футбол
«Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро
Отмечается, что «Манчестер Сити» намерен получить за Зане не менее 100 миллионов евро.
Обновлено в 04:14
Транспорт
ГИБДД предложила запретить каршеринг для нарушителей ПДД
Как пишут "Известия" со ссылкой на начальника управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Романа Мишурова, нерадивым водителям запретят пользоваться сервисами по аренде автомобилей, так как нарушители ПДД несут угрозу для законопослушных граждан.
Обновлено в 00:37