Финансы
Дом.РФ сообщил о новом рекорде по выдаче ипотеки в РоссииРоссийская газета вчера в 16:43
Средний размер ипотечного кредита наоборот вырос и достиг примерно двух миллионов рублей (1,86 миллиона по итогам 2017 года). Несмотря на то, что объемы выдачи ипотеки продолжают расти, предпосылки для образования "пузыря" на этом рынке отсутствуют, считают аналитики Дом.РФ.
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