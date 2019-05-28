Экономика
«Дом.РФ» снизил ориентир купона по облигациям от 20 млрд руб до 7,9-8%РИА Новости 06:24
Госкомпания "Дом.РФ" в рамках размещения биржевых облигаций в объеме от 20 миллиардов рублей снизила ориентир ставки первого купона до 7,9-8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Новому ориентиру купона соответствует доходность к оферте 8,06-8,16% годовых.
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