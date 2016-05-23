«Дом.РФ» разместит облигации на 25 млрд рублейРИА Новости 09:38

с чего всё началось

Госкомпания "Дом.РФ" установила объем размещения биржевых облигаций на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Финальный ориентир ставки первого купона составляет 7,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,06% годовых.

Происшествия Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.

Политика Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Политика В Вильнюсе задержали шеф-редактора агентства Sputnik Литва Шеф-редактор новостного агентства Sputnik Литва Марат Касем во вторник был задержан в аэропорту Вильнюса.

Политика Лидер Косово объяснил задержание российского дипломата Президент Сербии Александар Вучич в обращении к депутатам заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 23 человек, среди которых россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове.

Спорт Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.

Музыка «Ленинград» выпустил клип про свадьбу Шнурова и опасное вождение Группа «Ленинград» выпустила музыкальное видео на трек «Кабриолет». Клип опубликован на YouTube-канале коллектива во вторник, 28 мая.

Общество Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.

Шоу-бизнес Мне было некомфортно: Крид высказался о романе с певицей Нюшей Исполнитель поведал о том, почему расстался с певицей Нюшей. Также Егор Крид рассказал, какой, по его мнению, должна быть идеальная жена.

Общество Россияне вернулись в режим экономии Согласно исследованию «Ромир», население России вновь вернулось к режиму экономии на фоне подорожания большинства товаров, включая бензин и услуги ЖКХ, а также при почти не меняющихся доходах.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Политика Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".

Политика Украина договорилась с МВФ о подготовке новой программы сотрудничества «Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ, а также и с другими международными структурами, чтобы за летний период, за время выборов, подготовить новую программу, которая даст дополнительный толчок для развития нашей страны», — приводит его слова «112 Украина».

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Здоровье Более 30 тыс. человек обследовали в подмосковных Центрах здоровья в 2019 году Почти 31 тысяча человек бесплатно прошли обследование в Центрах здоровья Московской области в 2019 году, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Политика В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Гаджеты Xiaomi представила «убийцу флагманов» Китайская компания Xiaomi представила новый смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты уже успели прозвать «убийцей флагманов», в том числе из-за его сравнительно низкой цены.

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Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.

Общество Российских школьников начнут обучать ЗОЖ К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).