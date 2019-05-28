Экономика
«Дом.РФ» разместит облигации на 25 млрд рублейРИА Новости 09:38
Госкомпания "Дом.РФ" установила объем размещения биржевых облигаций на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Финальный ориентир ставки первого купона составляет 7,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,06% годовых.
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Гаджеты
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Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
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Под Омском пропала семья из трех человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Экономика
ЦБ модернизирует сторублевые купюры
ЦБ РФ решил модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь.
Обновлено в 09:37
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Путин отправится в Нур-Султан для участия в саммите ЕАЭС
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
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Происшествия
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Болгарский газотранспортный оператор «Булгартрансгаз» изменил свое решение относительно результатов тендера на расширение своей национальной газотранспортной системы от Турции до Сербии в рамках проекта «Турецкий поток» и назначил нового подрядчика — консорциум Consortium Gas Development and Expansion in Bulgaria с участием российской ТМК.
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Гаджеты
Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу
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Обновлено в 11:32
Гаджеты
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch
Apple впервые за четыре года представила новый iPod Touch, оснащенный 4-дюймовым дисплеем Retina, накопителем емкостью до 256 Гб и процессором A10 Fusion, говорится в сообщении компании.
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Политика
Львовские депутаты потребовали от Зеленского не говорить по-русски
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По некоторым данным, авторы компрометирующего австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе видео наняли для съемок русскоговорящую студентку аграрного университета из Боснии.
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Экономика
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Обновлено в 11:21
Армия и оружие
В ЛНР узнали о направленной ВСУ в Донбасс группе диверсантов
В ЛНР узнали о направленной ВСУ в Донбасс группе диверсантов.
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Хоккей
«Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона
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Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake
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В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
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Шоу-бизнес
Яна Рудковская построила замок для гостей, как у Аллы Пугачевой
Поклонники сравнивают новый дом с замком Аллы Пугачевой. Яна Рудковская часто делится с поклонниками снимками роскошной жизни.
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Гаджеты
В Сеть «слили» фото тёмной темы в iOS 13
Главной особенностью стал Dark mode — темную тему можно будет включить в настройках смартфона.
Обновлено в 11:56