Экономика
«Дом.РФ» разместит облигации на 25 млрд рублейРИА Новости 09:38
Госкомпания "Дом.РФ" установила объем размещения биржевых облигаций на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Финальный ориентир ставки первого купона составляет 7,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,06% годовых.
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Bloomberg узнал о разочаровании Меркель своей преемницей
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По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
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В один день три налоговые инспекции пришли по разным делам ко мне в офис. Инспекция ФНС России № 2 по городу Краснодару проверила юрадрес.
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Общество
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Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
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В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
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В Москве подешевели новые кабриолеты
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