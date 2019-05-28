Экономика
«Дом.РФ» разместит облигации на 25 млрд рублейРИА Новости 09:38
Госкомпания "Дом.РФ" установила объем размещения биржевых облигаций на уровне 25 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Финальный ориентир ставки первого купона составляет 7,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,06% годовых.
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