Недвижимость
Позднее в пресс-службе ЦБ пояснили, что законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снижать ежемесячный платеж по кредиту не менее чем на 50% на срок от шести месяцев в случае наступления у заемщика сложной жизненной ситуации.
РИА Новости04:17
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В ЦБ рассказали о снижении выплат при реструктуризации ипотечного кредита
Газета Кемеровавчера в 12:31
Законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снизить платежи минимум на 50%
Коммерсантъвчера в 11:17
ЦБ уточнил условия: приостановка ипотечных выплат выгодна и заемщикам, и банкам
Экономика сегоднявчера в 10:13
ЦБ прокомментировал заявления о возможности приостановки ипотечных выплат
Rambler News Serviceвчера в 10:07
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Недвижимость
Эксперты: около половины новостроек новой Москвы продается с отделкой
Почти половина квартир в новостройках новой Москвы предлагается покупателям с отделкой от девелоперов, подсчитали аналитики риелторской компании "НДВ — супермаркет недвижимости".
Обновлено в 04:26
Недвижимость
Минстрой повысил стоимость жилья в 12 регионах России
Новая методика расчета норматива стоимости квадратного метра по регионам призвана приблизить цены на жилье к рыночным, указывают в министерстве.
Обновлено в 04:30
Недвижимость
28 миллиардов рублей ипотеки взяли волгоградцы с начала года
С начала года, то есть за первые 10 месяцев, было выдано 17 тысяч ипотек стоимостью 28 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Недвижимость
Многодетным семьям увеличат социальные выплаты на жилье
С учетом проведенной закупки увеличено количество жилых помещений на 338 квартир для предоставления гражданам, имеющим трех или четырех несовершеннолетних детей, принятых на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2013 и отнесенных к указанной категории граждан до 01.01.2018.
Обновлено вчера в 09:09
Недвижимость
Bloomberg: состояние рынка жилья Лондона хуже, чем кажется
В настоящее время рынок британской столицы сталкивается с рядом трудностей, включая перспективу повышения налогов и предупреждение Банка Англии о том, что стоимость жилья в стране может упасть на 30% после выхода из Евросоюза.
Обновлено вчера в 06:29
Недвижимость
Три ЖК «Лидер Групп» получили аккредитацию банка «ДельтаКредит»
Напомним, все три дома расположены в жилом квартале «Гавань капитанов» на намывных территориях Васильевского острова.
Обновлено в 04:17
Недвижимость
8 декабря Сбербанк приглашает жителей Чувашии в ипотечный тур
В субботу, 8 декабря, Сбербанк совместно с ведущими застройщиками приглашает жителей Чувашии в ипотечный тур по новостройкам центра и новоюжного района Чебоксар.
Обновлено 03 декабря в 04:41
Недвижимость
Гонконгская компания строит микрорайон во Владивостоке
Дочерняя компания гонконгской корпорации «АО ТОН», являющаяся резидентом свободного порта Владивосток, приступила к реализации проекта по строительству жилого комплекса.
Обновлено вчера в 20:23
Недвижимость
Как концу года в Петербурге изменился спрос на новое жилье. Репортаж
Около двух с половиной миллионов квадратных метров новых жилых площадей введут в эксплуатацию по итогам уходящего года.
Обновлено 02 декабря в 07:27
Недвижимость
Спрос на недвижимость Кипра у российских инвесторов заметно вырос
Число российских заявок на покупку местной недвижимости ради участия в паспортной программе Кипра за год выросло на 40 процентов.
Обновлено 03 декабря в 17:00
Недвижимость
Загородный рынок элитных коттеджей показал значительный рост
Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Загородный рынок элитной недвижимости в Санкт-Петербурге после длительной стагнации значительно оживился, заявили аналитики из Knight Frank St.-Petersburg.
Обновлено 03 декабря в 02:24
Недвижимость
В Москве утвержден перечень «кадастровой» недвижимости на 2019 год
Столичное правительство утвердило перечень торговых, офисных зданий и помещений, объектов общественного питания и бытового обслуживания, налог на имущество организаций по которым в 2019 году будет рассчитываться по кадастровой стоимости.
Обновлено вчера в 03:46
Недвижимость
В Совфеде представили результаты деятельности ДОМ.РФ
Сегодня в Совете Федерации прошло расширенное заседание комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник представил сенаторам работу компании по исполнению поручений президента и обозначил планы по дальнейшей работе.
Обновлено вчера в 11:49
Недвижимость
Счетная Палата отметила рост эффективности работы Дом.рф
Согласно отчетности Дом.рф, с 2015 года чистая прибыль компании составила более 40 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:52
Недвижимость
Хуснуллин: правки долевого законодательства ухудшат ситуацию в стройотрасли
Дальнейшее радикальное изменение долевого законодательства может привести к ухудшению ситуации на строительном рынке страны, заявил в интервью газете "Ведомости" заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.
Обновлено в 03:38