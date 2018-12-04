Недвижимость

«Дом.РФ» предлагает позволить на год снижать выплаты по ипотеке
РИА Новости
04:17

Позднее в пресс-службе ЦБ пояснили, что законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снижать ежемесячный платеж по кредиту не менее чем на 50% на срок от шести месяцев в случае наступления у заемщика сложной жизненной ситуации.
РИА Новости04:17

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«Дом.РФ» предлагает позволить на год снижать выплаты по ипотеке

РИА Новости04:17

В ЦБ рассказали о снижении выплат при реструктуризации ипотечного кредита

Газета Кемеровавчера в 12:31

В ЦБ уточнили, как предлагается снижать выплаты при реструктуризации ипотеки

ФАНвчера в 12:03

Законопроект о реструктуризации ипотеки предлагает снизить платежи минимум на 50%

Коммерсантъвчера в 11:17

ЦБ уточнил условия: приостановка ипотечных выплат выгодна и заемщикам, и банкам

Экономика сегоднявчера в 10:13

ЦБ прокомментировал заявления о возможности приостановки ипотечных выплат

Rambler News Serviceвчера в 10:07

ЦБ предлагает снизить на 50% ипотечный платеж гражданам, потерявшим работу

iReactorвчера в 10:05
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Недвижимость

Эксперты: около половины новостроек новой Москвы продается с отделкой

Почти половина квартир в новостройках новой Москвы предлагается покупателям с отделкой от девелоперов, подсчитали аналитики риелторской компании "НДВ — супермаркет недвижимости".
Обновлено в 04:26
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Минстрой повысил стоимость жилья в 12 регионах России

Новая методика расчета норматива стоимости квадратного метра по регионам призвана приблизить цены на жилье к рыночным, указывают в министерстве.
Обновлено в 04:30
Недвижимость

28 миллиардов рублей ипотеки взяли волгоградцы с начала года

С начала года, то есть за первые 10 месяцев, было выдано 17 тысяч ипотек стоимостью 28 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 11:33
Недвижимость

Многодетным семьям увеличат социальные выплаты на жилье

С учетом проведенной закупки увеличено количество жилых помещений на 338 квартир для предоставления гражданам, имеющим трех или четырех несовершеннолетних детей, принятых на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01.01.2013 и отнесенных к указанной категории граждан до 01.01.2018.
Обновлено вчера в 09:09
Недвижимость

Bloomberg: состояние рынка жилья Лондона хуже, чем кажется

В настоящее время рынок британской столицы сталкивается с рядом трудностей, включая перспективу повышения налогов и предупреждение Банка Англии о том, что стоимость жилья в стране может упасть на 30% после выхода из Евросоюза.
Обновлено вчера в 06:29
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Три ЖК «Лидер Групп» получили аккредитацию банка «ДельтаКредит»

Напомним, все три дома расположены в жилом квартале «Гавань капитанов» на намывных территориях Васильевского острова.
Обновлено в 04:17
Недвижимость

8 декабря Сбербанк приглашает жителей Чувашии в ипотечный тур

В субботу, 8 декабря, Сбербанк совместно с ведущими застройщиками приглашает жителей Чувашии в ипотечный тур по новостройкам центра и новоюжного района Чебоксар.
Обновлено 03 декабря в 04:41
Недвижимость

Гонконгская компания строит микрорайон во Владивостоке

Дочерняя компания гонконгской корпорации «АО ТОН», являющаяся резидентом свободного порта Владивосток, приступила к реализации проекта по строительству жилого комплекса.
Обновлено вчера в 20:23
Недвижимость

Как концу года в Петербурге изменился спрос на новое жилье. Репортаж

Около двух с половиной миллионов квадратных метров новых жилых площадей введут в эксплуатацию по итогам уходящего года.
Обновлено 02 декабря в 07:27
Недвижимость

Спрос на недвижимость Кипра у российских инвесторов заметно вырос

Число российских заявок на покупку местной недвижимости ради участия в паспортной программе Кипра за год выросло на 40 процентов.
Обновлено 03 декабря в 17:00
Недвижимость

Загородный рынок элитных коттеджей показал значительный рост

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Загородный рынок элитной недвижимости в Санкт-Петербурге после длительной стагнации значительно оживился, заявили аналитики из Knight Frank St.-Petersburg.
Обновлено 03 декабря в 02:24
Недвижимость

В Москве утвержден перечень «кадастровой» недвижимости на 2019 год

Столичное правительство утвердило перечень торговых, офисных зданий и помещений, объектов общественного питания и бытового обслуживания, налог на имущество организаций по которым в 2019 году будет рассчитываться по кадастровой стоимости.
Обновлено вчера в 03:46
Недвижимость

В Совфеде представили результаты деятельности ДОМ.РФ

Сегодня в Совете Федерации прошло расширенное заседание комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник представил сенаторам работу компании по исполнению поручений президента и обозначил планы по дальнейшей работе.
Обновлено вчера в 11:49
Недвижимость

Счетная Палата отметила рост эффективности работы Дом.рф

Согласно отчетности Дом.рф, с 2015 года чистая прибыль компании составила более 40 млрд рублей.
Обновлено вчера в 11:52
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Хуснуллин: правки долевого законодательства ухудшат ситуацию в стройотрасли

Дальнейшее радикальное изменение долевого законодательства может привести к ухудшению ситуации на строительном рынке страны, заявил в интервью газете "Ведомости" заммэра Москвы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.
Обновлено в 03:38
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