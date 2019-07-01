Экономика
Акционеры НКХП утвердили дивиденды за 2018 годFinam.Ru вчера в 09:00
Акционеры НКХП на годовом общем собрании приняли решение утвердить дивиденды по итогам 2018 года в размере 6,96 рубля на акцию, сообщается в материалах эмитента.
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«Газпром» выплатит рекордные дивиденды за всю историю работы российского фондового рынка
OilCapital.ru29 июня в 20:00
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:41, Вашингтон
Общество
Базовый оклад учителей предложили приравнять к МРОТ
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил приравнять базовую часть зарплаты учителей к минимальному размеру месячной оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 02:18
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
По данным UAZ Belgium, производство «Патриота» с автоматической коробкой передач начнется в сентябре 2019 года, в это же время дилеры начнут принимать заказы на новинку.
Обновлено в 01:38
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили полеты в Чехию
Компания "Уральские авиалинии" со 2 июля приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского.
Обновлено в 00:28
Здоровье
Вопль отчаяния медицинской сестры из-за низкой зарплаты стал резонансным в магаданских социальных сетях
Сотрудница Магаданской областной больницы Дарья Баталенко выложила в группе "Магадан и магаданцы" в Facebook фото расчетного листка и спросила, как ей жить с детьми на маленькую зарплату, сообщает Vostok.Today.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Николай Басков тяжело переживает смерть отца
В Москве скончался отец известного российского певца Николая Баскова Виктор.
Обновлено в 02:39
Происшествия
На трассе «Сибирь» сняли затор из унесенных паводком домов
Несколько десятков строений, унесенных вышедшей из берегов рекой Ия, скопились у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь".
Обновлено вчера в 11:11
Авто
Составлен топ-10 самых доступных автомобилей в России
Следующие две строчки рейтинга самых доступных автомобилей на рынке России достались моделям Renault, а именно хэтчбеку Sandero (690,1 тыс. рублей) и седану Logan (699,1 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 19:07
Здоровье
Молодая пара из Челябинска за сутки собрала сумму на операцию для их еще нерожденной дочери
Молодая пара из Челябинска за сутки собрала необходимую сумму, для того чтобы их нерожденной дочери сделали операцию в Германии.
Обновлено в 01:46
Общество
Роскачество проверило мультизерновой хлеб
По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Красноярский губернатор огрызнулся на «качающих права» пострадавших
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил пострадавший от паводка город Канск.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Samsung вернула себе лидерство на российском рынке смартфонов
Во II квартале 2019 года, по данным специализированных электронных магазинов, смартфоны Samsung выбились на первые места по продажам в денежном и в количественном выражении.
Обновлено вчера в 22:30
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:03
Общество
В Екатеринбурге обсудят, как застроить стадион РТИ
Обновлено в 03:22
Транспорт
Движение по трассе А-121 «Сортавала» в Приозерске полностью перекрыли
Движение транспорта по федеральной трассе А-121 «Сортавала» в Приозерске полностью перекрыли.
Обновлено в 03:07
Общество
Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Роспотребнадзор представил новую вакцину против лихорадки Эбола
Роспотребнадзор представил новую отечественную вакцину против лихорадки Эбола.
Обновлено в 01:55
Гаджеты
Samsung объявил дату презентации Galaxy Note 10
Обновлено в 03:22
Политика
Жена Климкина оказалась главной по внешней политике в офисе Зеленского
Жена министра иностранных дел Украины Павла Климкина, которого президент страны Владимир Зеленский хочет привлечь к дисциплинарной ответственности, возглавляет департамент внешней политики в офисе главы государства.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено 30 июня в 18:00
Космос
Ракету «Союз-2.1б» установили на стартовой площадке Восточного
В стартовую систему космодрома Восточный установлена ракета "Союз-2.1б". Об этом глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил в своем Twitter.
Обновлено в 03:24
Общество
Еще пять регионов вошли в пилотный проект по снижению бедности
Проект призван провести всесторонний анализ причин бедности в регионах и разработать на примере этих субъектов эффективные универсальные механизмы, направленные на увеличение доходов граждан.К восьми регионам страны, в которых реализуется пилотный проект по снижению бедности, добавлены еще пять.
Обновлено в 03:09
Здоровье
Врачи посоветовали россиянкам не менять кроссовки на шпильки
Обновлено в 02:32
Происшествия
Власти Казахстана рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Арыси
Более 50 человек, пострадавших в результате взрывов на арсенале воинской части на юге Казахстана, получают лечение, сообщил во вторник председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.
Обновлено в 01:47
Технологии
В Арктику отправляется первый круизный лайнер на аккумуляторах
Позднее в этом году флот Hurtigruten пополнится вторым гибридным круизным лайнером, у которого будет вдвое более емкая аккумуляторная батарея по сравнению с батареей Roald Amundsen.
Обновлено вчера в 08:18
Армия и оружие
Трамп понадеялся вывести войска из Афганистана и оставить там разведку
Президент США Дональд Трамп планирует вывести американские войска из Афганистана, но собирается оставить в стране разведку.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Калининградской области врачей обвинили в убийстве новорожденного
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение в убийстве новорожденного и. о. главврача Родильного дома Калининградской области №4 Елене Белой и реаниматологу Элине Сушкевич, сообщается на сайте СКР.
Обновлено вчера в 10:47