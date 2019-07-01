«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендовРИА Новости 04:01

Госкомпания "Дом.РФ" по итогам 2018 года выплатит в федеральный бюджет 15,4 миллиарда рублей дивидендов. Как говорится в сообщении компании, годовое собрание акционеров компании решило направить на выплату дивидендов за 2018 год 9,7 миллиарда рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов

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