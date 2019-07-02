Экономика
«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендовРИА Новости вчера в 04:01
Госкомпания "Дом.РФ" по итогам 2018 года выплатит в федеральный бюджет 15,4 миллиарда рублей дивидендов. Как говорится в сообщении компании, годовое собрание акционеров компании решило направить на выплату дивидендов за 2018 год 9,7 миллиарда рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.
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