«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендовРИА Новости 04:01

Госкомпания "Дом.РФ" по итогам 2018 года выплатит в федеральный бюджет 15,4 миллиарда рублей дивидендов. Как говорится в сообщении компании, годовое собрание акционеров компании решило направить на выплату дивидендов за 2018 год 9,7 миллиарда рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.

«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендов

Наука Что чувствуется перед смертью, рассказали ученые Ученые описали особые ощущения и переживания, которые 10% людей испытали в опасных ситуациях. Об этом сообщает MedicalXpress.

Транспорт Минтранс разработал правила для совместных поездок Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».

Политика В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.

Шоу-бизнес Лена Миро: Панкратов-Черный и Климова могут стать идеальной парой Лена Миро расценила этот танец своеобразно: она считает, что он может стать началом будущих отношений между Панкратовым-Черным и Климовой.

Происшествия Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС.

Политика Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.

Транспорт В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.

Происшествия В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».

Политика Главред WikiLeaks назвал причину ареста Джулиана Ассанжа В апреле посольство Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks укрывался с 2012 года, отказало ему в дальнейшей защите.

Политика Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия» В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Общество В России изменились правила продажи молочных продуктов С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.

Политика Академиков не допустили к защитам В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".

Наука Учеными обнаружено новое свойство света Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".

Футбол Денис Глушаков станцевал перед первой тренировкой в «Ахмате» Денис Глушаков, перешедший из московского «Спартака» в «Ахмат», рассказал, что на его решение повлияли амбиции грозненского клуба.

Технологии Перевод чиновников на ОС «Аврора» обойдётся в 23 млрд рублей Предполагается, что на смартфонах и планшетах с ОС «Аврора» будут предустановлены офисные и служебные приложения, антивирус и программы для документооборота.

Политика Медведев рассказал о демонстрирующих хамство единороссах Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетовал на представителей партии "Единая Россия", которые не стесняются демонстрировать чванство и хамство.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Политика Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.