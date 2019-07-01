Экономика
«Дом.РФ» по итогам 2018 года выплатит 15,4 млрд рублей дивидендовРИА Новости 04:01
Госкомпания "Дом.РФ" по итогам 2018 года выплатит в федеральный бюджет 15,4 миллиарда рублей дивидендов. Как говорится в сообщении компании, годовое собрание акционеров компании решило направить на выплату дивидендов за 2018 год 9,7 миллиарда рублей из нераспределенной прибыли прошлых лет.
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Футбол
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Хоккей
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Обновлено в 04:39
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Netflix опубликовал первые кадры «Ведьмака»
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Экономика
Арбитры РСПП объявили Шерзода Юсупова неблагонадежным партнером
28 июня Комитет арбитров Объединенной комиссии по корпоративной этике при РСПП признал рекомендацию неисполненной и внес Юсупова в список неблагонадежных корпоративных партнеров сроком на один год.
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Политика
Туск приостановил экстренный саммит ЕС
Глава Европейского совета Дональд Туск решил приостановить экстренный саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по вопросу определения кандидата на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено вчера в 18:15
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Медведев заявил, что в «Единой России» чувствуют дефицит доверия
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Обновлено вчера в 17:09
Музыка
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Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
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Обновлено вчера в 20:02
Происшествия
Сотрудники тверского СИЗО пойдут под суд за избиение заключенной
Сотрудники СИЗО в Тверской области предстанут перед судом за избиение заключенной, которую затем поместили в штрафной изолятор, для чего пришлось подделать документы, сообщает в понедельник региональное управление СК РФ.
Обновлено в 10:38
Космос
«Хаббл» получил новые фотографии звезды, способной уничтожить Землю
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила уникальные фотографии крупнейшей звезды Галактики в созвездии Киля, чья скорая гибель может крайне негативно повлиять на жизнь на Земле.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Донбассе
Обновлено в 03:13
Авто
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12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
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Общество
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Обновлено 29 июня в 08:57
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
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Умерла актриса Надежда Чередниченко
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Многие не стали критиковать певицу за то, что она прокатилась по перрону вокзала на машине и пожелали ей "счастливого пути".
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На Земле резко выросла скорость вымирания насекомых
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