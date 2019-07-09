«Дом.РФ» с 10 июля 2019 года снижает базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на вторичном — с 10,9 до 9,8%, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Для зарплатных клиентов ставка может быть ниже — 9,5% для новостроек и 9,6% — для вторичного жилья.

«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

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Политика На Украине суд подтвердил отмену единой цены на газ На Украине апелляционный суд утвердил решение суда первой инстанции, которым отменяется установление единой цены на газ для населения.

Шоу-бизнес Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с раком Советская и латвийская эстрадная певица Лайма Вайкуле рассказала о борьбе с онкологией. болезнью.

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Армия и оружие Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча» В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.

Общество Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.

Общество Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.

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