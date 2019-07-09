Недвижимость
«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%РБК 01:32
«Дом.РФ» с 10 июля 2019 года снижает базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на вторичном — с 10,9 до 9,8%, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Для зарплатных клиентов ставка может быть ниже — 9,5% для новостроек и 9,6% — для вторичного жилья.
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