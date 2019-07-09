«Дом.РФ» с 10 июля 2019 года снижает базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на вторичном — с 10,9 до 9,8%, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Для зарплатных клиентов ставка может быть ниже — 9,5% для новостроек и 9,6% — для вторичного жилья.

«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Космос Почти 500 брянцев прикоснулись к тайнам Юпитера Как сообщает Брянский государственный краеведческий музей почти 500 брянцев воспользовались возможность посмотреть в телескоп на самую большую планету солнечной системы – Юпитер.

Происшествия Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.

Футбол В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.

Происшествия Минивэн снес остановку с людьми в США Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.

Авто Skoda начала производство кроссовера Kamiq Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.

Космос Искусственный интеллект поможет Китаю повторить лунную миссию США По словам Оуяна Цзыюаня, научного руководителя программы Китая по освоению Луны, ИИ поможет им совершить мягкую посадку на лунной поверхности и вернуть аппарат на Землю.

Игры Автор No Man’s Sky посоветовал создателям Anthem и Fallout 76 молчать после релиза Шон Мюррей Стоит отметить, что, хоть создатели Sea of Thieves и Fallout 76 продолжают активно вести диалог с аудиторией, да и в общем-то достаточно успешно, авторы Anthem пошли по пути No Man's Sky, практически полностью уйдя в режим радиомолчания.

Происшествия При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.

Политика Путин выступил против санкций в отношении Грузии Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.

Происшествия Саакашвили устроил драку с оппонентами и сломал руку пожилой женщине Саакашвили устроил драку с оппонентами и охраной мэра. Во время потасовки он толкнул пожилую женщину, она упала и сломала руку.

Политика Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.

Кино Вышел трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город» В YouTube на канале киностудии «Paramount Pictures Россия» опубликован новый трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город» Джеймса Бобина.

Политика Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Общество Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.

Футбол ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче Московский ЦСКА нанес разгромное поражение казанскому "Рубину" в контрольном матче.

Политика Примаков предложил «поставить на паузу» санкции в отношении Грузии Член комитета Госдумы по международным делам, известный советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков прокомментировал кризис в отношениях между Россией и Грузией после инцидента на грузинском телеканале "Рустави 2".

Политика Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Общество В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров В городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.

Футбол Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номером Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9 номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес.

Хоккей «Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром "Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.