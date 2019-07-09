Недвижимость
«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%РБК 01:32
«Дом.РФ» с 10 июля 2019 года снижает базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на вторичном — с 10,9 до 9,8%, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Для зарплатных клиентов ставка может быть ниже — 9,5% для новостроек и 9,6% — для вторичного жилья.
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 20:29, Вашингтон
Космос
Почти 500 брянцев прикоснулись к тайнам Юпитера
Как сообщает Брянский государственный краеведческий музей почти 500 брянцев воспользовались возможность посмотреть в телескоп на самую большую планету солнечной системы – Юпитер.
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Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса
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Обновлено в 11:59
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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
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Минивэн снес остановку с людьми в США
Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
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Skoda начала производство кроссовера Kamiq
Чешская автомобилестроительная компания Skoda запустила серийное производство кроссовера Kamiq.
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По словам Оуяна Цзыюаня, научного руководителя программы Китая по освоению Луны, ИИ поможет им совершить мягкую посадку на лунной поверхности и вернуть аппарат на Землю.
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Шон Мюррей Стоит отметить, что, хоть создатели Sea of Thieves и Fallout 76 продолжают активно вести диалог с аудиторией, да и в общем-то достаточно успешно, авторы Anthem пошли по пути No Man's Sky, практически полностью уйдя в режим радиомолчания.
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При взрыве мины на востоке Сирии погибли семь детей
Взрыв мины, установленной террористами в поселке Деблан в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, произошел 9 июля.
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Саакашвили устроил драку с оппонентами и сломал руку пожилой женщине
Саакашвили устроил драку с оппонентами и охраной мэра. Во время потасовки он толкнул пожилую женщину, она упала и сломала руку.
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Наука
Стекло научили распознавать изображения
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Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубое высказывание грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
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Вышел трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город»
В YouTube на канале киностудии «Paramount Pictures Россия» опубликован новый трейлер приключенческого фильма «Дора и Затерянный город» Джеймса Бобина.
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В Ростове-на-Дону из ТЦ эвакуировали 500 человек из-за задымления
Задымление произошло в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» в Ростове-на-Дону, из здания эвакуировали 500 человек.
Обновлено в 16:13
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
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Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" побил рекорд сервиса Netflix по просмотрам.
Обновлено в 10:32
Общество
Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину июля
Жителей европейской части России ждет потепление во второй половине месяца, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 9 июля.
Обновлено в 07:43
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Московский ЦСКА нанес разгромное поражение казанскому "Рубину" в контрольном матче.
Обновлено в 11:01
Политика
Примаков предложил «поставить на паузу» санкции в отношении Грузии
Член комитета Госдумы по международным делам, известный советский и российский политический и государственный деятель Евгений Примаков прокомментировал кризис в отношениях между Россией и Грузией после инцидента на грузинском телеканале "Рустави 2".
Обновлено в 18:50
Происшествия
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки
Чиновника Ростехнадзора задержали в Москве при получении взятки.
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Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
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Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Общество
В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров
В городе Оберн, штат Вашингтон, прошел забег людей в костюмах тираннозавров. Соревнование провели на ипподроме при казино Emerald Downs.
Обновлено в 07:52
Футбол
Кшиштоф Пентек продолжит выступать за «Милан» под 9 номером
Мой новый игровой номер — 9, — написал игрок в Instagram Отметим, в «Милане» под 9 номером выступали такие футболисты, как Марко ван Бастен, Филиппо Индзаги, Роберто Баджо, Патрик Клюйверт, Фернандо Торрес.
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Хоккей
«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром
"Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.
Обновлено в 15:44
Транспорт
Красиво было на словах: в Москве неделю не могут запустить новый маршрут электробуса
В документе говорится, что новый маршрут электробуса (заметим, с дизельным отопителем) протяженностью в 5,7 км должен быть запущен с 1-го июля этого года.
Обновлено в 16:07