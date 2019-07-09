«Дом.РФ» с 10 июля 2019 года снижает базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на вторичном — с 10,9 до 9,8%, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Для зарплатных клиентов ставка может быть ниже — 9,5% для новостроек и 9,6% — для вторичного жилья.

«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Общество На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.

Общество В России упростили процедуру получения инвалидности Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.

Авто Названы самые популярные в России автомобили до 1 млн рублей Эксперты «Автостата» составили список самых продаваемых в России автомобилей стоимостью от 800 тысяч до одного миллиона рублей.

Политика Путин заявил, что сближение России и Украины неизбежно Сближение России и Украины неизбежно, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Политика Сергей Иванов: Россия опоздала с мусорной реформой на 40 лет Спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что Россия опоздала с преобразованиями в сфере твердых коммунальных отходов на 40 лет.

Политика Путин выступил против идеи введения санкций в отношении Грузии Президент России Владимир Путин высказался против введения санкций в отношении Грузии.

Общество Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.

Происшествия В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.

Политика Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.

Политика В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о постоянном взаимодействии с Украиной по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.

Политика Украинским морякам предъявили окончательные обвинения Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Армия и оружие В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

Политика Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.

Финансы Курс валют на сегодня: доллар вырос Сегодня, 9 июля, курс валют говорит о том, что доллар и евро немного выросли в отношении рубля.

Политика Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.

Шоу-бизнес Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась трогательными кадрами фотосессии с дочерью Ростовчанка Анастсия Костенко поделилась трогательными кадрами с фотосессии с дочерью. Снимки девушка опубликовала в своем «Инстаграме».

Культура Ольга Бузова улетела во Францию на съемки «Форта Боярд» Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками в Инстаграме моментом ожидания вылета.

Экономика Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.

Политика Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.

Общество Сильные дожди и грозы может вызвать очередной циклон в Приморье На юге края начнутся осадки различной интенсивности, местами пройдут сильные дожди и грозы, на побережье усилится ветер.

Армия и оружие Поле пшеницы сгорело в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ Киевские силовики обстреляли село Веденское на юге Донецкой Народной Республики, в результате сгорело поле пшеницы, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.