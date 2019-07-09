Недвижимость
«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%РБК вчера в 01:32
«Дом.РФ» с 10 июля 2019 года снижает базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на вторичном — с 10,9 до 9,8%, сообщили РБК в пресс-службе кредитной организации. Для зарплатных клиентов ставка может быть ниже — 9,5% для новостроек и 9,6% — для вторичного жилья.
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Общество
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Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами
Обновлено вчера в 22:37
Авто
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Обновлено 08 июля в 10:27
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Политика
Путин выступил против идеи введения санкций в отношении Грузии
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Обновлено вчера в 09:33
Общество
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Джордж Мартин поделился подробностями приквела «Игры престолов»
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Футбол
Леонардо: «„ПСЖ“ нужно сделать шаг назад, чтобы сделать десять вперед»
Пришло время создать нечто по-настоящему сильнее. Возможно, нужно сделать шаг назад, чтобы сделать десять вперед.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
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Обновлено вчера в 07:05
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
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Политика
В Генпрокуратуре России рассказали о сотрудничестве с Украиной
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о постоянном взаимодействии с Украиной по вопросам выдачи и оказания правовой помощи по уголовным делам.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено вчера в 13:22
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено вчера в 12:42
Финансы
Курс валют на сегодня: доллар вырос
Сегодня, 9 июля, курс валют говорит о том, что доллар и евро немного выросли в отношении рубля.
Обновлено вчера в 00:30
Политика
Помощник полпреда президента мог передавать за границу данные Совбеза
Помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва, задержанного на прошлой неделе по подозрению в госизмене, обвиняют в том, что он передавал за границу информацию с заседаний Совета Безопасности.
Обновлено вчера в 08:36
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Ростовчанка Анастасия Костенко поделилась трогательными кадрами фотосессии с дочерью
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Обновлено вчера в 19:01
Транспорт
В России могут появиться квадратные светофоры и турбоперекрестки
Обновлено вчера в 19:16
Культура
Ольга Бузова улетела во Францию на съемки «Форта Боярд»
Накануне певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими поклонниками в Инстаграме моментом ожидания вылета.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.
Обновлено 07 июля в 03:43
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Сильные дожди и грозы может вызвать очередной циклон в Приморье
На юге края начнутся осадки различной интенсивности, местами пройдут сильные дожди и грозы, на побережье усилится ветер.
Обновлено 08 июля в 20:20
Армия и оружие
Поле пшеницы сгорело в ДНР из-за обстрела со стороны ВСУ
Киевские силовики обстреляли село Веденское на юге Донецкой Народной Республики, в результате сгорело поле пшеницы, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено вчера в 16:42