Экономика

«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибылиРИА Новости 04:38

Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
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ГК «ПИК» может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 22,71 рубля на акцию

Finam.Ru12:06

ГК ПИК по итогам 2018 г может направить на выплату дивидендов 15 млрд руб

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ТАСС05:44

«ДОМ.РФ» направит на выплату дивидендов 79,7% чистой прибыли по МСФО

Вести.Финанс05:02

«Дом.РФ» заплатит в федеральный бюджет 15,4 млрд рублей дивидендов

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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
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В двух фермерских хозяйствах Приморья обнаружили бруцеллез

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«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете

От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
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Политика

ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой

Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
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В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

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В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО

Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
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Мужа Ксении Бородиной прооперировали

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Сергей Зверев признался, что сын ему как родной

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Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
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Экономика

Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»

Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
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В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 17:46
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Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко

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Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине

В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
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К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
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В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
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Политика

Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР

РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
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Политика

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Жители Казани приняли концерт Макса Коржа за землетрясение

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Энергетика

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа

Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
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Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем

Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57
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