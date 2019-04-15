Экономика
«Дом.РФ» намерен выплатить в виде дивидендов 80% чистой прибылиРИА Новости 04:38
Госкомпаниия "Дом.РФ" намерена выплатить в качестве дивидендов по итогам 2018 года 79,7% чистой прибыли по МСФО - 15,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:44, Ашберн
Происшествия
Шпиль горящего собора Парижской Богоматери обрушился
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Спорт
Фанаты затравили 14-летнюю пловчиху после победы над Ефимовой
Тренер пловчихи Евгении Чикуновой Юрий Маслов заявил, что после победы подопечной на чемпионате России она столкнулась с травлей в сети.
Обновлено в 13:50
Политика
Порошенко предложил Зеленскому дату и время дебатов
Действующий президент Украины Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве с 16.00 до 18.00 (совпадает с мск) помимо дебатов на Общественном ТВ, сообщил представитель штаба Порошенко Олег Медведев.
Обновлено в 11:48
Авто
Volkswagen презентовал большой электрический кроссовер
На автосалоне в Шанхае компания показала новый концептуальный кроссовер Roomzz, производство которого запланировано на 2020 год.
Обновлено в 04:12
Футбол
Вальверде: нельзя думать, что у «Барселоны» есть преимущество над «МЮ»
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:13
Здоровье
В двух фермерских хозяйствах Приморья обнаружили бруцеллез
Обновлено в 04:16
Общество
«Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете
От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.
Обновлено в 01:13
Политика
ФСИН выступает против УДО Варвары Карауловой
Как сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина. администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступила за изоляцию Карауловой.
Обновлено в 06:08
Здоровье
В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну
Обновлено в 01:42
Происшествия
В Серпухове двое детей погибли при пожаре в квартире
Обновлено в 13:34
Армия и оружие
В МИД России заявили о прекращении сотрудничества Москвы и НАТО
Сотрудничество России и НАТО было полностью прекращено как по гражданской, так и по военной линии. Об этом заявил Александр Грушко.
Обновлено в 14:10
Политика
Порошенко пришел в ужас от сериала Зеленского
Украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что посмотрел сериал своего соперника Владимира Зеленского «Слуга народа» и пришел в ужас.
Обновлено в 09:02
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» во втором матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес
Мужа Ксении Бородиной прооперировали
На днях халатное отношение Курбана Омарова к собственному здоровью обернулось для него серьезными проблемами — муж Ксении Бородиной оказался в больнице.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Сергей Зверев признался, что сын ему как родной
Сергей Зверев наконец рискнул откровенно поговорить с сыном, который ему совсем не сын. Мальчик не родной для стилиста.
Обновлено в 12:30
Важное за сутки
Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019»
Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.
Обновлено 13 апреля в 17:41
Экономика
Детские пособия и выплаты безработным переведут на карты «Мир»
Социальные выплаты безработным, чернобыльцам и детские пособия переведут на карты "Мир", говорится в постановлении правительства.
Обновлено в 07:54
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41
Политика
Штаб Зеленского заявил об угрозе срыва выборов на Украине
В участковых избирательных комиссиях на Украине ощущается большой недобор кадров, что может привести к срыву второго тура выборов президента в отдельных городах и в целом по стране, заявил избирательный штаб кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:02
Музыка
Грузинский священник прервал концерт Бориса Гребенщикова
К удивлению обычных прохожих, рок-музыкант Борис Гребенщинков устроил импровизированный концерт в живописном месте рядом с монастырем Джвари в Грузии.
Обновлено в 08:01
Гаджеты
Xiaomi выпустила велосипедный насос
Китайский производитель смартфонов Xiaomi представил насос для подкачки велосипедных шин MIJIA Bicycle Pump.
Обновлено в 15:22
Здоровье
В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов
В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Рейсовый автобус въехал в стену в Москве
Рейсовый автобус № 501 врезался в стену на востоке Москвы. В результате десять человек получили травмы.
Обновлено в 14:29
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено в 13:41
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ началась драка
Во эфире ток-шоу "Место встречи" на НТВ телеведущий Иван Трушкин выгнал писателя Сергея Лойко после его высказывания об Украине.
Обновлено в 14:28
Энергетика
«Газпром» возобновил покупку туркменского газа
Поставки газа из Туркменистана в Россию в рамках 25-летнего контракта, заключенного "Газпромом" и "Туркменгазом" в 2003 году, возобновлены.
Обновлено в 14:26
Шоу-бизнес
Максим Галкин с детьми поздравил Аллу Пугачеву с юбилеем
Максим Галкин в своем Instagram опубликовал коротенькое видео из замка, где живет звездная семья Галкина Пугачевой.
Обновлено в 03:57