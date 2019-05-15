Экономика
«Дом.РФ» может получить 5 млрд руб на ипотечные льготы многодетным семьямРИА Новости вчера в 11:49
В проекте предполагается выделить АО "Дом.РФ" 5 миллиардов рублей на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с "реализацией дополнительных мер государственной поддержки граждан", получивших ипотечный кредит при рождении у них третьего или последующих детей.
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Минфин предложил выделить «Дом.РФ» 5 млрд руб. в связи с программой льготной ипотеки
Rambler News Serviceвчера в 12:06
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:11, Ашберн
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МЧС Башкирии предупреждает жителей и гостей региона о непогоде.
Обновлено в 05:25
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Обновлено в 04:09
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Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
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Армия и оружие
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«Ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП» (входит в Дивизион транспортной авиации ОАК) передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским номером 110», — говорится на сайте корпорации.
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Смотрим лучшие образы с красной дорожки Каннского фестиваля
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