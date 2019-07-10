Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компанииРИА Новости 08:42
Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Наука
Учёные назвали способ эффективного похудения
Обновлено в 06:08
Энергетика
Россия планирует сотрудничать с ОАЭ в сфере СПГ
"В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, в сфере добычи углеводородов, СПГ и геологоразведочной деятельности", - говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено в 15:15
Наука
Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат
На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено 08 июля в 13:41
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Экономика
Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено в 13:35
Кино
Скончался актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:06
Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости
Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Албании в аварию попал автомобиль посольства России
В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес
Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни
Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Здоровье
Эксперты дали 7 советов, как легче пережить жару
Эксперты составили список из семи самых действенных способов легче перенести жару.
Обновлено в 11:03
Политика
Советник Зеленского предложил новое название России
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию на картах и изменить название русского языка.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец
Глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов заявил, что на создание малого неатомного авианосца потребуются 5 лет работы и 200 млрд рублей.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен
Если у детей, привезенных в Москву из Ирака, медики не найдут серьёзных заболеваний, их почти сразу отправят домой, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 18:01
Происшествия
В Харькове совершили покушение на депутата Верховной рады
В Харькове совершено покушение на жизнь депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Дмитрия Святаша.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес
Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике
Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес
Ксению Бородину высмеяли из-за «колхозной» прически
Обновлено в 13:13
Политика
Снова «Ганьба»: Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали экс-президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес
Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее
Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено в 14:00
Спорт
Женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады
Женская сборная России по волейболу обыграла Японию в полуфинале Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
Обновлено в 14:43
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24