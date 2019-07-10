Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компанииРИА Новости 08:42

Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Минфин отметил готовность ДОМ.РФ к проверкам Счетной палаты

ТАСС13:04

Счетная палата отреагировала на заявление Матвиенко о расходах Дом.РФ

Rambler News Service11:11

Матвиенко предложила Счетной палате проверить госкомпанию «Дом.РФ»

Народные новости06:02

ДОМ.РФ заявил о полной прозрачности компании после слов Матвиенко

News.ru09:52

Депутат: в проверках «Дом.РФ» Счетной палатой нет ничего необычного

РИА Новости10:40

Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ

Ведомости06:44

Проблем с очередной проверкой «ДОМ.РФ» не возникнет, уверены в Минфине

Интерфакс11:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 19:21, Вашингтон
Наука

Учёные назвали способ эффективного похудения

Обновлено в 06:08
Энергетика

Россия планирует сотрудничать с ОАЭ в сфере СПГ

"В ходе переговоров стороны обсудили ряд вопросов двустороннего энергетического сотрудничества, в частности, в сфере добычи углеводородов, СПГ и геологоразведочной деятельности", - говорится в сообщении Минэнерго.
Обновлено в 15:15
Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено 08 июля в 13:41
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Экономика

Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено в 13:35
Кино

Скончался актер из «Людей в черном» Рип Торн

Обновлено в 02:43
Шоу-бизнес

Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Запущенные с Плесецка военные спутники вывели на расчетные орбиты

Обновлено в 18:51
Общество

Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие

Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
Обновлено в 12:12
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Интерпол задержал россиян в Уругвае

Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие

Китайский J-20 побил рекорд боевой крейсерской скорости

Конструкция J-20 является чрезвычайно успешной, что свидетельствует о том, что Китай в области разработки боевых самолетов полностью вышел из положения, вынуждавшего гнаться за передовыми зарубежными технологиями - делает вывод Sohu.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Албании в аварию попал автомобиль посольства России

В Албании в аварию попал автомобиль, находящийся в собственности российского посольства. Об этом сообщает Albanian Daily News.
Обновлено в 18:22
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие

Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел

Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес

Певица Марина Хлебникова рассказала о серьезной болезни

Певица Марина Хлебникова рассказала о том, что страдает от серьезного заболевания и не строит планов на годы вперед.
Обновлено в 19:07
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

27 мая Хайруллина вынесла из банка в городе Салават рубли, доллары и евро на общую сумму более 20 млн рублей.
Обновлено в 08:48
Здоровье

Эксперты дали 7 советов, как легче пережить жару

Эксперты составили список из семи самых действенных способов легче перенести жару.
Обновлено в 11:03
Политика

Советник Зеленского предложил новое название России

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию на картах и изменить название русского языка.
Обновлено в 18:55
Армия и оружие

Россия потратит 200 млрд рублей на новый авианосец

Глава «Крыловского государственного научного центра» Павел Филиппов заявил, что на создание малого неатомного авианосца потребуются 5 лет работы и 200 млрд рублей.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Происшествия

Привезенных из Ирака детей вскоре отправят домой, сообщила омбудсмен

Если у детей, привезенных в Москву из Ирака, медики не найдут серьёзных заболеваний, их почти сразу отправят домой, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 18:01
Происшествия

В Харькове совершили покушение на депутата Верховной рады

В Харькове совершено покушение на жизнь депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Дмитрия Святаша.
Обновлено в 17:10
Шоу-бизнес

Алика Смехова показала подтянутую фигуру в купальнике

Пользователи отметили, что фигура у актрисы отличная, на зависть многим российским.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Ксению Бородину высмеяли из-за «колхозной» прически

Обновлено в 13:13
Политика

Снова «Ганьба»: Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье

Жители города Свалява Закарпатской области прогнали экс-президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес

Жанна Бадоева обратилась в клинику пластической хирургии в Корее

Недавно ведущая шоу «Жизнь других» побывала в Корее. Там Жанна Бадоева посетила клинику пластической хирургии, расположенную на 22 этажах.
Обновлено в 14:00
Спорт

Женская сборная России по волейболу вышла в финал Универсиады

Женская сборная России по волейболу обыграла Японию в полуфинале Всемирной летней универсиады в итальянском Неаполе.
Обновлено в 14:43
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное