Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компанииРИА Новости 08:42
Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:44, Вашингтон
Гаджеты
Стали известны цены на iPhone следующего поколения
Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Бандит пробрался в спальню Елизаветы II
Обновлено в 16:29
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Общество
С предложением продать компанию «Рольф» к ее основателю Сергею Петрову обращался владелец автодилера «Авилон»
Александр Варшавский, как сказал Петров в интервью изданию The Bell, может быть интересантом уголовного дела.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Теннис
Надаль встретится с Федерером в полуфинальном матче Уимблдона
Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Уимблдона - 2019, передает ТАСС.
Обновлено в 14:21
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Футбол
Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. Классон – более чем на полгода»
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сроках восстановления полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского.
Обновлено в 15:39
Кино
Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»
Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Политика
Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина
Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес
СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер
Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Футбол
«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду
Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери
10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом
Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.
Обновлено в 13:58
Культура
Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»
Перезапуск долгожданного проекта произойдет осенью 2019 года на СТС. Съемки уже начались, телеведущая отправилась во Францию.
Обновлено в 11:59
Космос
Астрономы: Спутники SpaceX станут помехой для исследований
Ученые снова заговорили о том, что космические аппараты компании Илона Маска SpaceX в будущем станут помехой для проведения астрономических наблюдений.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие
Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк
С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Сети объявили сбор средств для укравшей миллионы башкирской кассирши
В соцсетях объявили сбор пожертвований для кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 04:54
Политика
ЦИК поддержал идею Беглова о реформе муниципальных избиркомов
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Sohu: Китай обрел свои двигатели благодаря Украине
Обновлено вчера в 19:52
Наука
Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом
Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг до окружающего мира.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 11:01