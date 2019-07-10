Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компанииРИА Новости 08:42

Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
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Минфин отметил готовность ДОМ.РФ к проверкам Счетной палаты

ТАСС13:04

Депутат: в проверках «Дом.РФ» Счетной палатой нет ничего необычного

РИА Новости10:40

ДОМ.РФ заявил о полной прозрачности компании после слов Матвиенко

News.ru09:52

Матвиенко попросила Счётную палату провести проверку ДОМ.РФ

Парламентская газета05:43

Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ

Ведомости06:44

Проблем с очередной проверкой «ДОМ.РФ» не возникнет, уверены в Минфине

Интерфакс11:04

Матвиенко предложила Счетной палате проверить госкомпанию «Дом.РФ»

Народные новости06:02
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:44, Вашингтон
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Политика

Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады

Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Бандит пробрался в спальню Елизаветы II

Обновлено в 16:29
Футбол

Паршивлюк: уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемы

Обновлено в 13:57
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Происшествия

В московском ресторане продали в рабство 16-летнюю девочку

Обновлено в 12:32
Общество

С предложением продать компанию «Рольф» к ее основателю Сергею Петрову обращался владелец автодилера «Авилон»

Александр Варшавский, как сказал Петров в интервью изданию The Bell, может быть интересантом уголовного дела.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Теннис

Надаль встретится с Федерером в полуфинальном матче Уимблдона

Испанец Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Уимблдона - 2019, передает ТАСС.
Обновлено в 14:21
Общество

Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ

Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Футбол

Мусаев: «Газинский выбыл до ноября. Классон – более чем на полгода»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о сроках восстановления полузащитников Виктора Классона и Юрия Газинского.
Обновлено в 15:39
Кино

Джордж Мартин рассказал о приквеле «Игры престолов»

Ранее Мартин рассказал, как может закончиться книжная версия «Игры престолов».
Обновлено в 04:33
Политика

Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина

Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Шоу-бизнес

СМИ узнали, из-за кого расстались Ирина Шейк и Брэдли Купер

Российская топ-модель Ирина Шейк рассталась с голливудским актером Брэдли Купером из-за его мамы Глории Купер.
Обновлено вчера в 23:24
Технологии

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Футбол

«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду

Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери

10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе прокомментировала слухи о романе с Максимом Виторганом

Не успели утихнуть слухи о разводе ведущей Ксении Собчак и актера Максима Виторгана, как появились сплетни о новых романах знаменитостей.
Обновлено в 13:58
Культура

Ольга Бузова стала участницей шоу «Форт Боярд»

Перезапуск долгожданного проекта произойдет осенью 2019 года на СТС. Съемки уже начались, телеведущая отправилась во Францию.
Обновлено в 11:59
Космос

Астрономы: Спутники SpaceX станут помехой для исследований

Ученые снова заговорили о том, что космические аппараты компании Илона Маска SpaceX в будущем станут помехой для проведения астрономических наблюдений.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие

Ракета-носитель «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1в» с четырьмя космическими аппаратами в интересах Министерства обороны России.
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Происшествия

В Сети объявили сбор средств для укравшей миллионы башкирской кассирши

В соцсетях объявили сбор пожертвований для кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 04:54
Политика

ЦИК поддержал идею Беглова о реформе муниципальных избиркомов

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев поддержал идею о реформе системы работы избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО), которую высказал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.
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Армия и оружие

Sohu: Китай обрел свои двигатели благодаря Украине

Обновлено вчера в 19:52
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Четвертый реактор ЧАЭС полностью закрыли куполом

Купол над четвертым реактором ЧАЭС /©FlyCam Теперь власти Украины представили окончательный вариант металлического сооружения, призванного оградить радиоактивный очаг до окружающего мира.
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Происшествия

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми

Из Багдада в Москву вылетел самолёт с 33 российскими детьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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