Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компанииРИА Новости вчера в 08:42
Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
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Счетная палата отреагировала на заявление Матвиенко о расходах Дом.РФ
Rambler News Serviceвчера в 11:11
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:51, Вашингтон
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» за €5 млн
Существует вероятность, что Гилерме сам выкупит свой контракт, однако в таком случае доход вратаря составит €7 млн за три года.
Обновлено вчера в 21:25
Армия и оружие
На юге России прошли масштабные учения десантников
Обновлено 08 июля в 09:43
Общество
В Армении устранили проблемы с электроснабжением
Электроснабжение всех потребителей восстановлено. Напомним, в Армении произошло массовое отключение электричества.
Обновлено вчера в 18:48
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Происшествия
В Пакистане 11 человек погибли при столкновении поездов
В Пакистане 11 человек погибли и 67 получили ранения при столкновении пассажирского поезда с грузовым.
Обновлено в 01:25
Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Мэр Вашингтона: фонд обеспечения безопасности мероприятий США истощен
Масштабное празднование Дня независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля истощило фонд для обеспечения безопасности на мероприятиях в Вашингтоне.
Обновлено в 01:30
Общество
Попросившим убежище в Канаде киселевчанам запретили чаепитие
Жители Киселевска, которые ранее обратились к премьер-министру Канады, столкнулись с новыми проблемами: горожанам запретили собираться на чаепитие, где участники планировали обсудить ситуацию.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Буря на Урале: сотни людей остались без света
В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Авто
Другой Hyundai Creta снова сфотографировали без камуфляжа
Корейский автопроизводитель готовится к продажам обновленной версии кроссовера ix25, который в России известен под названием Creta.
Обновлено 09 июля в 06:52
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено вчера в 09:16
Кино
На киноэкраны выйдут новые приключения Остапа Бендера
Касса "Гоголя" в несколько раз превысила ожидания "Газпром-медиа", "Среды" и кинотеатров – франшиза совокупно собрала 1,35 млрд руб. "Бендера" зрители тоже увидят в двух форматах – сначала в кинотеатрах последовательно выйдут все четыре части кинофраншизы, затем более расширенная версия проекта появится как сериал в интернете.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Изгнанный Зеленским чиновник назвал его «дебилом» и хамом
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский выгнал с заседания, в интервью изданию Strana.ua прокомментировал данный конфликт, назвав при этом главу государства "дебилом" и хамом.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
WSJ: ответственная за пожар в Калифорнии компания годами не ремонтировала опоры ЛЭП
Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, годами не ремонтировала опоры линии электропередачи, что привело к катастрофе.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Штраф за езду без техосмотра поднимут до 2000 рублей
В Кодекс об административных правонарушениях будут внесены изменения, увеличивающие штраф за езду без техосмотра с 500 до 2000 рублей.
Обновлено вчера в 11:39
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
Обновлено вчера в 20:57
Футбол
«Челси» сыграл вничью в первом матче под руководством Лэмпарда
Обновлено вчера в 17:33
Политика
Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
Мария Бутина не сможет вернуться в Россию раньше декабря
Обновлено вчера в 13:32
Транспорт
Депутаты рассказали о проекте электронного водительского удостоверения
Председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев рассказал о разработке проекта электронного водительского удостоверения.
Обновлено в 00:36
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
Нигерия вышла в полуфинал Кубка Африки, обыграв ЮАР
Сборная Нигерии в четвертьфинале Кубка Африки обыграла команду ЮАР – 2:1. Победный гол был забит на 89-й минуте.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Клинцевич назвал чушью предложения о переименовании России на Украине
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что предложение советника президента Украины Владимира Зеленского о переименовании России и русского языка является чушью.
Обновлено в 01:18
Политика
Губернатор Ростовской области назначил нового заместителя
Глава донского региона Василий Голубев назначил нового заместителя. Замгубернатора стал уроженец Москвы 58-летний Алексей Изотов.
Обновлено вчера в 15:30
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Названы регионы Земли, которые станут непригодными для жизни
Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.
Обновлено вчера в 22:23
Авто
В Mitsubishi анонсировали обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено вчера в 02:51
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено вчера в 08:53