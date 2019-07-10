Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компанииРИА Новости 08:42
Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
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Футбол
Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, победив ЮАР
Сборная Нигерии стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В матче 1/4 финала нигерийцы победили сборную ЮАР со счетом 2:1.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Экономика
В компании «Авилон» заявили, что не планировали покупать «Рольф»
Автодилер "Авилон" не рассматривал и не планирует покупку компании "Рольф", заявили ТАСС в пресс-службе дилера.
Обновлено в 17:30
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Футбол
Воспитанник «Вольфсбурга» Баду перешел в «Спартак»
Баду является воспитанником "Вольфсбурга". В последнее время он выступал за вторую команду немецкого клуба.
Обновлено в 14:52
Гаджеты
Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE
Обновлено в 13:42
Общество
В Луизиане введен режим ЧС из-за приближения циклона
Обновлено в 17:21
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе
Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Албании машина российского посольства попала в ДТП
Принадлежащий российскому посольству автомобиль попал в ДТП в Албании. Об этом 10 июля сообщил портал Albanian Daily News.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено в 09:16
Футбол
Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу
Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я, как тренер, хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.
Обновлено в 16:19
Наука
Новая технология может производить чистую питьевую воду
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году
В районе посёлка Медянка Ленинградской области обнаружили останки солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года.
Обновлено в 13:48
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Кино
Умер звезда фильма «Люди в черном» Рип Торн
Обновлено вчера в 23:56
Здоровье
В Ленобласти снижается количество пострадавших от клещей
С каждой неделей число пострадавших от укусов клещей ленинградцев становится все меньше.
Обновлено в 16:28
Политика
Беглов заявил о необходимости навести порядок на выборах в Петербурге
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении, которое есть в распоряжении РБК, потребовал реформировать систему, согласно которой избиркомы муниципалитетов «практически никому не подчиняются».
Обновлено в 14:17
Происшествия
Из Багдада в Москву вылетел самолёт с российскими детьми
Обновлено в 11:01
Происшествия
В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина
Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.
Обновлено в 17:22
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29