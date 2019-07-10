Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компанииРИА Новости 08:42

Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
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Минфин отметил готовность ДОМ.РФ к проверкам Счетной палаты

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Депутат: в проверках «Дом.РФ» Счетной палатой нет ничего необычного

РИА Новости10:40

ДОМ.РФ заявил о полной прозрачности компании после слов Матвиенко

News.ru09:52
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Сборная Нигерии вышла в полуфинал Кубка Африки, победив ЮАР

Сборная Нигерии стала вторым полуфиналистом Кубка Африки. В матче 1/4 финала нигерийцы победили сборную ЮАР со счетом 2:1.
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В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
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Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
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Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
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Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
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Футбол

Воспитанник «Вольфсбурга» Баду перешел в «Спартак»

Баду является воспитанником "Вольфсбурга". В последнее время он выступал за вторую команду немецкого клуба.
Обновлено в 14:52
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Муж Луизы Хайруллиной выступил на ТВ: вопросов все больше

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Xiaomi снизила стоимость смартфона Xiaomi Mi 9 SE

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Общество

В Луизиане введен режим ЧС из-за приближения циклона

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Технологии

Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов

Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Шоу-бизнес

СМИ рассказали о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе

Несколько недель в закулисьях обсуждался роман между 46-летним Максимом Виторганом и 27-летней Нино Нинидзе, но все было лишь на уровне слухов.
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В Албании машина российского посольства попала в ДТП

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Происшествия

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МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии

Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено в 09:16
Футбол

Сёмин: Гилерме — это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу

Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я, как тренер, хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.
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Новая технология может производить чистую питьевую воду

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В Ленобласти нашли останки красноармейцев, погибших в 1940 году

В районе посёлка Медянка Ленинградской области обнаружили останки солдат и офицеров Красной армии, погибших зимой 1940 года.
Обновлено в 13:48
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Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

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Умер звезда фильма «Люди в черном» Рип Торн

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В Ленобласти снижается количество пострадавших от клещей

С каждой неделей число пострадавших от укусов клещей ленинградцев становится все меньше.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении, которое есть в распоряжении РБК, потребовал реформировать систему, согласно которой избиркомы муниципалитетов «практически никому не подчиняются».
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В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина

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Обновлено в 17:22
Экономика

Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции

Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
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На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского

В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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