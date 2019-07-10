Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компанииРИА Новости 08:42

Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
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Минфин отметил готовность ДОМ.РФ к проверкам Счетной палаты

ТАСС13:04

Проблем с очередной проверкой «ДОМ.РФ» не возникнет, уверены в Минфине

Интерфакс11:04

Депутат: в проверках «Дом.РФ» Счетной палатой нет ничего необычного

РИА Новости10:40

Матвиенко попросила Счётную палату провести проверку ДОМ.РФ

Парламентская газета05:43

Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ

Ведомости06:44

ДОМ.РФ заявил о полной прозрачности компании после слов Матвиенко

News.ru09:52

Матвиенко предложила Счетной палате проверить госкомпанию «Дом.РФ»

Народные новости06:02
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Музыка

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Обновлено в 10:58
Общество

Жителя Ижевска оштрафовали за оскорбление главы Удмуртии в Instagram

Октябрьский районный суд Ижевска 9 июля вынес постановление в отношении 20-летнего жителя города, обвиняемого в оскорблении в интернете главы Удмуртии Александра Бречалова, сообщила пресс-служба судов региона.
Обновлено в 04:37
Наука

В Израиле найден библейский город Секелаг

Лишь при раскопках на территории Хирбет ар-Раи исследователи обнаружили руины, указывающие на вероятность существования здесь библейского Секелага.
Обновлено вчера в 05:27
Политика

Украина введет уголовное наказание за непризнание Крыма украинским

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий внес законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса территориями Украины.
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Шоу-бизнес

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери

10 июля Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов празднуют день рождения дочери Миланы, появившейся на свет ровно год назад.
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Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях в августе

На азиатской территории прогнозируются небольшие отрицательные аномалии в Иркутской области, Туве, на юге Красноярского края.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Автоколонну с главой Донецкой области обстреляли в Донбассе

Обновлено в 13:27
Происшествия

КамАЗ въехал в легковые машины на «Коле», погиб подросток

Травмированы еще один подросток и двое мужчин. За вчерашний день в Ленобласти в ДТП пострадали всего пять человек.
Обновлено в 14:12
Происшествия

В центре Петербурга прорвало трубу

Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей.
Обновлено в 10:20
Культура

Ольга Бузова станет участницей шоу «Форт Боярд»

Напомним, ранее стало известно, что новым ведущим российской версии шоу «Форд Боярд» будет музыкант Сергей Шнуров.
Обновлено вчера в 13:37
Армия и оружие

ВМФ России получит новый авианосец

Как рассказал глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в интервью РИА «Новости», новые неатомные авианосцы для ВМФ России смогут вмещать порядка «40 самолетов и вертолетов и даже больше».
Обновлено в 05:29
Политика

Совладельцы «Рустави 2» отказались уволить гендиректора телеканала

Совладельцы и партнёры грузинского телеканала «Рустави 2» не поддержали требование одного из акционеров — Нино Нижарадзе — об отставке генерального директора Ники Гварамии.
Обновлено в 12:41
Хоккей

СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера

Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Общество

Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном

Меган Маркл впервые появилась на публике с двухмесячным сыном Это случилось во время благотворительного матча по поло с участием принцев Уильяма и Гарри.
Обновлено в 14:36
Экономика

Росстат уволил главу подразделения из-за публикации данных об инфляции

Уволен директор Главного межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата, говорится в сообщении Минэкономразвития (МЭР), поступившем в РБК.
Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Скандалист Макаревич оправдался за обидные слова о русских

Андрей Макаревич считает, что его соотечественники плохо переносят критику.
Обновлено в 11:00
Гаджеты

Apple запускает массовое производство планшета iPad 7

Radiant Opto-Electronics начала поставки на сборочную линию модулей подсветки для iPad 7. Таким образом сборка нового планшета начнется через несколько дней.
Обновлено в 08:14
Общество

ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Театры

В Волгограде открылся театральный фестиваль с очень особым взглядом

Обновлено в 07:38
Политика

Цискаридзе сурово осудил выходку Габунии и восхитился реакцией Путина

Цискаридзе восхитился реакцией российского президента на скандальный поступок Габунии и заявил, что поступил бы точно также в такой ситуации.
Обновлено в 13:21
Транспорт

Лондонский аэропорт «Гатвик» приостановил рейсы из-за неполадок

Сбой в диспетчерской башне вызвал проблемы в работе британского аэропорта "Гатвик", сообщается в среду на его сайте.
Обновлено в 14:32
Происшествия

Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву

Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Шоу-бизнес

Ксению Бородину высмеяли из-за «колхозной» прически

Обновлено в 13:13
Наука

Ученые нашли новый способ похудения

Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.
Обновлено в 05:43
Происшествия

Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником

Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Авто

Bugatti выпустила двухсотый Chiron

«Юбилейный» Chiron 110 Ans Bugatti вскоре отправится к своему владельцу в Швейцарию.
Обновлено в 09:18
Происшествия

Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".
Обновлено вчера в 09:27
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Гаджеты

Стали известны цены на iPhone следующего поколения

Цены на смартфоны iPhone нового поколения будут стартовать с $989, пишет Wccftech со ссылкой на китайские источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия

В отеле Новой Москвы задушили стюардессу

В ванной отеля Новой Москвы была найдена задушенная 23-летняя девушка.
Обновлено в 09:08
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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