Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компанииРИА Новости 08:42

Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
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Матвиенко попросила Счётную палату провести проверку ДОМ.РФ

Парламентская газета05:43

Проблем с очередной проверкой «ДОМ.РФ» не возникнет, уверены в Минфине

Интерфакс11:04

ДОМ.РФ заявил о полной прозрачности компании после слов Матвиенко

News.ru09:52

Минфин отметил готовность ДОМ.РФ к проверкам Счетной палаты

ТАСС13:04

Матвиенко попросила Счетную палату проверить расходы Дом.РФ

Ведомости06:44

Депутат: в проверках «Дом.РФ» Счетной палатой нет ничего необычного

РИА Новости10:40

Матвиенко предложила Счетной палате проверить госкомпанию «Дом.РФ»

Народные новости06:02
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Обновлено в 11:47
Политика

На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского

В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Экономика

Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд

Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Общество

Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами

Обновлено в 06:50
Космос

Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»

Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие

Поиском виновных в химатаках в Сирии займется спецкоманда ОЗХО

Расследованием химатак в Сирии и поиском виновных замется специальная команда, созданная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Обновлено в 12:47
Политика

Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнеров

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
Обновлено в 15:23
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Происшествия

33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву

Обновлено в 15:00
Технологии

Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей

Роскомнадзор направит письмо в Ozon с требованием разъяснить утечку данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:31
Футбол

Семин: «Гильерме – лучший голкипер России. Он нужен „Локомотиву“»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал последние события вокруг вратаря красно-зеленых Маринато Гильерме.
Обновлено в 14:52
Наука

Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад

Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Со дна Черного моря подняли затонувший под Джубгой катамаран

Обновлено в 11:02
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Футбол

«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду

Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Политика

Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено вчера в 00:27
Футбол

Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»

Обновлено в 13:30
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на «провокации» в Донбассе

Обновлено в 15:10
Общество

В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Футбол

Кайо: «В „Краснодаре“ все топ»

Полузащитник «Краснодара» Кайо в преддверии старта Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 сообщил, чем подготовка к чемпионату России отличается от межсезонья в Португалии, а также рассказал, почему перешёл к «быкам».
Обновлено в 15:13
Политика

Путин отказался ввести санкции против Грузии

Напомним, к антигрузинским санкциям призывала ранее Госдума России. Путин заявил, что отказался от санкций из уважения к народу Грузии.
Обновлено вчера в 08:59
Здоровье

В Ульяновской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

8 июля на территории одного из личных подсобных хозяйств Барышского района выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС).
Обновлено в 07:30
Кино

Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды

Христианская организация «Миллион матерей» обвинила мультфильм «История игрушек 4» в пропаганде гомосексуальных связей среди детской аудитории.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

Обновлено в 15:39
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал

Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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