Экономика
«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компанииРИА Новости 08:42
Счетная палата проводит регулярные проверки деятельности "Дом.РФ", заявили РИА Недвижимость в компании.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Экономика
Вексельберг и Блаватник выиграли в пятилетней тяжбе на $2 млрд
Верховный суд штата Нью-Йорк отказал бывшему члену Совета Федерации Леониду Лебедеву в иске к бизнесменам Виктору Вексельбергу и Леонарду Блаватнику, следует из данных судебной системы этого штата.
Обновлено в 16:00
Космос
Инженеры НАСА успешно продлили жизнь «Вояджеру-2»
Специалисты НАСА успешно продлили жизнь зонду-ветерану "Вояджер-2", отключив систему обогрева его датчика космических лучей, а также "оживив" часть двигателей, использовавшихся в последний раз 30 лет назад.
Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие
Поиском виновных в химатаках в Сирии займется спецкоманда ОЗХО
Расследованием химатак в Сирии и поиском виновных замется специальная команда, созданная Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Обновлено в 12:47
Политика
Климкин посоветовал Зеленскому не встречаться с Путиным без партнеров
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что президенту Владимиру Зеленскому стоит встречаться с российским лидером Владимиром Путиным только при партнерах Киева.
Обновлено в 15:23
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Происшествия
33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву
Обновлено в 15:00
Технологии
Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей
Роскомнадзор направит письмо в Ozon с требованием разъяснить утечку данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:31
Футбол
Семин: «Гильерме – лучший голкипер России. Он нужен „Локомотиву“»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал последние события вокруг вратаря красно-зеленых Маринато Гильерме.
Обновлено в 14:52
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Футбол
«Спартак» подписал полузащитника «Вольфсбурга» Баду
Московский "Спартак" официально объявил трансфере хавбека "Вольфсбурга" Малкольма Баду.
Обновлено в 15:22
Политика
Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне
Похожий случай произошел с канцлером 18 июня во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Берлине.
Обновлено в 07:09
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено вчера в 00:27
Футбол
Ориги продлил контракт с «Ливерпулем»
Обновлено в 13:30
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Футбол
Кайо: «В „Краснодаре“ все топ»
Полузащитник «Краснодара» Кайо в преддверии старта Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 сообщил, чем подготовка к чемпионату России отличается от межсезонья в Португалии, а также рассказал, почему перешёл к «быкам».
Обновлено в 15:13
Политика
Путин отказался ввести санкции против Грузии
Напомним, к антигрузинским санкциям призывала ранее Госдума России. Путин заявил, что отказался от санкций из уважения к народу Грузии.
Обновлено вчера в 08:59
Здоровье
В Ульяновской области зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
8 июля на территории одного из личных подсобных хозяйств Барышского района выявлен очаг африканской чумы свиней (АЧС).
Обновлено в 07:30
Кино
Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды
Христианская организация «Миллион матерей» обвинила мультфильм «История игрушек 4» в пропаганде гомосексуальных связей среди детской аудитории.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
Обновлено в 15:39
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47