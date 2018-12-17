В бюджете россиян траты на продукты питания составляют 31,2%, в структуре расходов украинцев — свыше 50%, таковы результаты исследования РИА Новости. По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции.

с чего всё началось

Соседями России по списку оказались Черногория (29,7%) и Литва (31,5%). Наибольшая доля трат на еду оказалась у Украины: на эти цели уходит 50,9% расходов украинцев. Более 40% на продукты питания тратят также жители Казахстана (46%, 39-е место) и Молдавии (43,4%, 38-е место).

Доля затрат на еду в бюджете россиян превысила 30%

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