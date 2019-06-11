Экономика
Доля возобновляемой энергетики в России не превысит 1%Ведомости вчера в 14:03
В 2022–2024 гг. в России будут введены три последние электростанции на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) общей установленной мощностью 84,95 МВт, отобранные для строительства по договорам предоставления мощности (ДПМ, гарантируют энергетикам возврат инвестиций с доходностью 12%).
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