Финансы

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ побила исторический максимумREGNUM 04:48

Прежний рекордный накопленный объём инвестиций иностранцев в российский госдолг составлял 2,351 трлн рублей и был достигнут 1 апреля 2018 года. Доля нерезидентов в ОФЗ в мае также возросла — до 30% с 27,8%. Максимальное значение этого показателя в 34,5% наблюдалось 1 апреля 2018 года.
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Нерезиденты вновь стали ключевой движущей силой в сегменте ОФЗ - Росбанк

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ПРАЙМ03:35
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