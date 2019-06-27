Финансы
Доля вложений нерезидентов в ОФЗ побила исторический максимумREGNUM 04:48
Прежний рекордный накопленный объём инвестиций иностранцев в российский госдолг составлял 2,351 трлн рублей и был достигнут 1 апреля 2018 года. Доля нерезидентов в ОФЗ в мае также возросла — до 30% с 27,8%. Максимальное значение этого показателя в 34,5% наблюдалось 1 апреля 2018 года.
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Вложения нерезидентов в ОФЗ увеличились до 2,462 трлн рублей, доля на рынке ОФЗ - до 30%
Вести.Финансвчера в 09:38
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