Финансы
Доля вложений иностранцев в ОФЗ выросла впервые за полгодаВедомости 08:12
Речь идет об остатках вложений в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев и в национальном расчетном депозитарии. Эти цифры не отражают весь принадлежащий иностранцам портфель ОФЗ, поскольку часть бумаг находится у других депозитариев и организаций.
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Политика
Лукашенко адресовал вопрос об интеграции народам России и Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько готовы сами народы двух стран.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей
Основатель крупной инвестиционной компании Baring Vostok американец Майкл Калви и ещё пять человек, которые были задержаны ранее, подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Подростка, который устроил стрельбу и взрывы в школе подмосковной Ивантеевки осенью 2017 года, приговорили к 7 годам и 3 месяцам воспитательной колонии.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Саратовской области при тушении церкви пострадали двое пожарных
Пресс-секретарь минздрава Саратовской области Ирина Шварцкопф сообщила, что пострадавшие пожарные находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено в 08:05
Происшествия
На мэра города Иваново совершено нападение
Неизвестный мужчина совершил нападение на мэра города Иваново Владимира Шарыпова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:41
Политика
Путин присвоил Владимиру Ковтуну звание Героя России
"За героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных заданий в условиях, сопряженных с риском для жизни, присвоить звание Героя Российской Федерации Ковтуну Владимиру Павловичу", - говорится в тексте указа главы государства.
Обновлено в 07:30
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия
По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»
По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
В пресс-службе добавили, что смерть солдата наступила во время полевого выхода на военном полигоне.
Обновлено в 03:35
Общество
Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина.
Обновлено в 06:34
Политика
В ФРГ могут изменить правовую базу «Северного потока — 2»
Власти Германии рассматривают возможность изменения правовой базы, которая регулирует реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», чтобы обеспечить её соответствие нормативным требованиям Европейского союза.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Разговорчивого создателя «Новичка» обвинили в педофилии
Жителя Анапы Владимира Углева, рассказавшего журналистам о разработке отравляющего вещества «Новичок», обвинили в педофилии, передает «Русская служба BBC».
Обновлено в 07:34
Театры
Актер Машков объявил об уходе из кино
Российский актер Владимир Машков объявил, что после выхода в 2019 году двух фильмов с его участием он уйдет из кино.
Обновлено в 08:12
Экономика
Медведев призвал изменить подход к оценке бедности
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев высказал идею об изменении подхода к оценке уровня бедности - чтобы, как и во всем мире, учитывать расходы семей.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане
Минобороны России к 30-летию вывода советских войск рассекретило уникальные документы о войне в Афганистане.
Обновлено вчера в 22:15
Транспорт
В России предложили ужесточить наказание за нарушение ПДД
Министерство транспорта России предложило правительству ввести штраф в размере 500 рублей за превышение скоростного лимита на 10—20 км/ч, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:28
Политика
Лукашенко отказался ехать в Германию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отменил визит на конференцию по безопасности из-за встречи с российским президентом.
Обновлено в 05:38
Политика
Тимошенко отвергла обвинения в незаконном обогащении
Обновлено в 06:50
Происшествия
Здание телеканала «Звезда» эвакуировали после сообщения о минировании
Здание редакции телеканала «Звезда» было эвакуировано после сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе канала.
Обновлено в 04:37
Происшествия
Суд над Рудниковым и Дацышиным пройдет в закрытом режиме
Процесс по уголовному делу Игоря Рудникова и Александра Дацышина, которых обвиняют в вымогательстве, пройдет в закрытом режиме.
Обновлено в 07:01
Автоспорт
Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид
Команда «Формулы-1» Ferrari представила новый болид на своей базе в Маранелло.
Обновлено в 07:31
Происшествия
У московского кафе вспыхнула массовая драка
На юго-востоке Москвы в результате конфликта между двумя группами мужчин, вспыхнувшего около кафе, расположенного на Курьяновской улице, пострадали два человека.
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Власти Подмосковья отменили запрет сидеть на полу в аэропортах
Правила поведения в аэропортах, расположенных на территории Московской области (Домодедово, Шереметьево и Жуковский), были утверждены в апреле 2018 года.
Обновлено в 06:17
Политика
Донбасс приготовился к мобилизации
В случае провокаций со стороны Киева в Донбассе в кратчайшие сроки будет мобилизовано добровольческое движение.
Обновлено в 08:08
Энергетика
«Газпром» начнет поставки газа в Китай раньше намеченного срока
Российская корпорация «Газпром» начнет поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» 1 декабря 2019 года.
Обновлено в 07:23
Экономика
Сумма соглашений на инвестфоруме в Сочи уже превысила 768 млрд рублей
Напомним, в 2018 году в инвестфоруме участвовали свыше 6 тыс. человек, было заключено 538 соглашений на сумму свыше 794 млрд рублей.
Обновлено в 07:38
Экономика
Медведев подписал постановление о создании новых ТОР
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.
Обновлено в 03:21
Экономика
Выручка «Яндекса» за 2018 год выросла на 41%
Рекламная выручка «Яндекса» в четвертом квартале выросла на 25% в сравнении с тем же периодом 2017 года и обеспечила 76% от общей выручки компании за период.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Взорвавшийся в Красноярске жилой дом был построен незаконно
Напомним, взрыв газового баллона произошел накануне вечером в трехэтажном жилом доме в Центральном районе Красноярска.
Обновлено в 04:43