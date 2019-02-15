Финансы

Доля вложений иностранцев в ОФЗ выросла впервые за полгодаВедомости 08:12

Нерезиденты в основном увеличивали вложения в ОФЗ с длинным сроком погашения (средний срок погашения составил 8,7 года) и сокращали инвестиции в короткие бумаги (3,2 года).
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Доля вложений нерезидентов в ОФЗ увеличилась впервые с июля 2018 года

Rambler News Service09:17

Нерезиденты в декабре-январе нарастили вложения в евробонды РФ на $306 млн

Коммерсантъ09:10

Нерезиденты нарастили долю в российских ОФЗ почти до 25%

News.ru07:08

Доля нерезидентов в ОФЗ на конец января выросла до 24,4% впервые с июля 2018 года

ТАСС08:09

Доля нерезидентов в ОФЗ впервые с июля 2018 г выросла - до 24,4% на конец января

ПРАЙМ07:25

Доля вложений иностранцев в ОФЗ выросла впервые за полгода

Ведомости08:12

ЦБ: нерезиденты в январе увеличили свою долю на рынке ОФЗ

Банки.ру07:25
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Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 14:50, Ашберн
Политика

Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян

Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
Обновлено в 11:19
Футбол

РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов в Петербурге

В декабре минувшего года член исполкома РФС Игорь Лебедев объявил о планах организации выдвинуть стадион в Петербурге в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Обновлено в 14:16
Спорт

Норвежец Кристиансен стал первым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен стал победителем в спринтерской гонке на восьмом этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Политика

Умер бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев

В 1995-1999 годах был депутатом Госдумы от партии "Яблоко", занимал пост вице-спикера. Передачу "Главтема" вел с 2017 года.
Обновлено в 13:32
Происшествия

Основатель Baring Vostok отрицает причастность к хищению

Основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви, который ранее был задержан в Москве, отрицает свою причастность к мошенничеству на 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:17
Политика

В конгресс США внесли законопроект о запрете выхода из ДРСМД

Конгрессмен Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США, внесла в палату представителей законопроект о запрете выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Сургуте задержали смертников со взрывчаткой

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) силовики задержали нескольких человек, у которых при себе были пояса смертников и огнестрельное оружие.
Обновлено в 10:35
Экономика

Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников

В январе Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 14:22
Политика

Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США

Обновлено в 11:51
Политика

Маас и Лавров обсудили строительство «Северного потока — 2»

Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили аспекты строительства «Северного потока — 2», урегулирование ситуации в Сирии, а также кризис на Украине.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Подселили Скрипаля: в гибели британки от «Новичка» обвинили Лондон

Родители подданной Великобритании Дон Стерджес, которая скончалась в 2018 году из-за отравления нервно-паралитического вещества, рассказали, кого винят в произошедшем.
Обновлено в 13:45
Политика

Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Путешествия

Туристам временно закрыли доступ на Эверест из-за мусора

Власти Китая временно закрыли для туристов базовый лагерь Эвереста в Тибете для того, чтобы убрать накопившийся мусор.
Обновлено в 10:16
Политика

Глава MI-6 предупредил о готовности дать жесткий ответ на операции ГРУ

Глава британской разведки предупредил об угрозе со стороны российских спецслужб и заявил о готовности дать на нее жесткий ответ, пишет Financial Times.
Обновлено в 12:33
Театры

Скончался заслуженный артист России Евгений Редюк

Обновлено в 12:18
Транспорт

Минтранс поддержал идею ужесточения наказания за превышение скорости

«Минтранс поддерживает установление административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на величину от 10 до 20 км/ч», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:55
Политика

МИД РФ прокомментировал новые санкции ЕС из-за Керченского пролива

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Евросоюза ввести новые санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе являются безосновательными.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Суд вынес приговор устроившему стрельбу в ивантеевской школе подростку

Ивантеевский городской суд Московской области приговорил подростка к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии за стрельбу в школе осенью 2017 года.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес

Кэти Перри и Орландо Блум заявили о помолвке

Повторный роман между Перри и Блумом начался в 2017 году.
Обновлено в 10:33
Единоборства

Нурмагомедов выплатил штраф по решению NSAC

Чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов в полном объёме выплатил штраф по решению Атлетической комиссии штата Невада (NSAC).
Обновлено в 13:41
Политика

Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев

В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Общество

В США начали изымать автономера с русским «матом»

В Америке есть несколько штатов, в котором водители в праве самостоятельно выбирать буквы и цифры, которые будут находиться на госномерах их автомобилей.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Столтенберг оценил шанс размещения ядерного оружия в странах НАТО

Йенс Столтенберг отметил, что НАТО не планирует размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.
Обновлено в 11:50
Политика

Лукашенко объяснил, могут ли Россия и Белоруссия объединиться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет Белоруссии и России - "это святое, это икона".
Обновлено в 12:56
Кино

Актер Машков объявил об уходе из кино

Обновлено в 08:12
Здоровье

В России прекращают продажу препарата от кашля «Эреспал»

Содержащийся в лекарственном препарате «Эреспал» фенспирид может негативно повлиять на здоровье сердца.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:35
Хоккей

Дубль Якупова помог СКА обыграть «Йокерит»

Обновлено в 13:50
Экономика

Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности

По словам главы правительства РФ, оценивая уровень бедности, следует учитывать расходы семей, а не отталкиваться от доходов домохозяйств.
Обновлено в 03:54
Культура

Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
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