Экономика
Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%REGNUM 10:03
Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике
Обновлено в 10:45
Гаджеты
Apple отзывает адаптеры своего производства из-за риска удара током
В 2016 году из-за аналогичной проблемы Apple отзывала адаптеры, предназначенные для сетевых розеток, которые применяются в Европе, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Аргентине и Бразилии.
Обновлено в 11:32
Кино
Выход фильма Франсуа Озона перенесен
Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Космос
«Дочка» Роскосмоса предложила запустить студенческий спутник
Компания "Главкосмос пусковые услуги" совместно с Международной астронавтической федерацией объявили конкурс среди университетов, призом в котором станет бесплатный запуск малого студенческого спутника на ракете-носителе "Союз" в 2020 году, сообщила компания в среду.
Обновлено вчера в 12:21
Футбол
«Енисей» обыграл «Оренбург» в РПЛ
Обновлено в 11:54
Кино
«Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов»
Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье
Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Общество
Работа управляющей компании и благоустройство
На встречу пригласили Управляющую компанию «Остафьево», обслуживающую большую часть домов микрорайона.
Обновлено в 05:38
Авто
Новый кроссовер Skoda представят в июне
Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Происшествия
Полиция Шри-Ланки предупредила о возможных атаках на мечети
Власти Шри-Ланки предупреждают о готовящихся терактах в мечетях, пишет The Sunday Times со ссылкой на полицию.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли написала завещание
Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Общество
Беглов показал во «ВКонтакте» начальный проект Арт-парка
Врио губернатора Петербурга лично представил план проекта президенту России Владимиру Путину на встрече 24 апреля.
Обновлено в 10:42
Технологии
Создана умная тележка для супермаркета
С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Петербуржца осудили на 10 лет за попытку убить кредитора гарпуном
Петербуржец решил во время встречи расправиться со своим другом, чтобы не отдавать ему долг в размере 300 тысяч рублей, взяв с собой на встречу ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему.
Обновлено в 11:52
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Южнокорейская компания Компания LG Electronics хочет прекратить производство смартфонов в Южной Корее, сообщает телеканал KBS.
Обновлено в 02:09
Авто
В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max
Внешне рестайлинговый пикап отличается иной формой фар, видоизмененным бампером, модернизированной решеткой радиатора, другим дизайном колесных дисков и новыми боковыми подножками.
Обновлено в 05:20
Кино
Стали известны некоторые призы ММКФ
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила мамину песню
Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
По данным ЮНИСЕФ в указанный период без прививок от кори оставались свыше 21 миллиона детей ежегодно, что привело ко вспышкам эпидемии кори, которые наблюдаются сегодня в различных странах мира.
Обновлено в 12:07
Игры
Вышел трейлер кроссовера Fortnite и Мстителей
Обновлено в 07:45
Общество
Игорь Гурьев о доходах и зарплате в 2018-м, благоустройстве в 2019-м и перспективах в 2020-м
Мэр Воркуты в интервью газете «МВ» рассказал о городе – беспрецедентном благоустройстве и слухах о жилищных сертификатах, и о личном – своих доходах, жиме от груди и ремонте на балконе.
Обновлено в 07:20
Хоккей
Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Обновлено в 11:56
Энергетика
Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию восстановят через 5 дней
Российская нефть вновь начнет поступать в Венгрию, Словакию по нефтепроводу «Дружба» через четыре-пять дней.
Обновлено в 01:45
Политика
В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина
Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Хоккей
Кучеров номинирован на приз лучшему хоккеисту НХЛ
Хоккеист "Тампы-Бэй" Никита Кучеров номинирован на приз "Тед Линдсей Эворд".
Обновлено в 11:03
Гаджеты
IPhone XR – самый популярный смартфон Apple в США
По данным исследований CIRP, на долю iPhone Xr пришлось 38% всех продаж Apple в США за первые три месяца текущего года.
Обновлено в 06:06