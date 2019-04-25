Экономика

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%REGNUM 10:03

Доля убыточных организаций в России в январе-феврале 2019 года выросла на 0,7% в годовом выражении и составила 34,4%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Доля убыточных организаций в РФ выросла в январе—феврале почти до 35%

Росбалт11:18

Росстат: доля убыточных организаций в России в январе-феврале выросла до 34,4%

ТАСС11:08

Доля убыточных организаций в России выросла до 34,4%

REGNUM10:03

Прибыль предприятий РФ в январе-феврале выросла на 43,4%- Росстат

Финмаркет09:55

Росстат назвал долю убыточных организаций в России

RT на русском09:46

Доля убыточных организаций в РФ в январе-феврале выросла до 34,4%

ПРАЙМ09:31

Прибыль предприятий РФ выросла в первом квартале более чем на 40%

News.ru10:15
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Шоу-бизнес

Отец Прохора Шаляпина умер в психиатрической клинике

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Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Гаджеты

Apple отзывает адаптеры своего производства из-за риска удара током

В 2016 году из-за аналогичной проблемы Apple отзывала адаптеры, предназначенные для сетевых розеток, которые применяются в Европе, Австралии, Новой Зеландии, Южной Корее, Аргентине и Бразилии.
Обновлено в 11:32
Кино

Выход фильма Франсуа Озона перенесен

Минкульт рекомендовал не выпускать «По воле божьей» перед Пасхой Фильм Франсуа Озона «По воле божьей» про священника-педофила не выйдет в кинотеатрах 25 апреля.
Обновлено в 11:57
Космос

«Дочка» Роскосмоса предложила запустить студенческий спутник

Компания "Главкосмос пусковые услуги" совместно с Международной астронавтической федерацией объявили конкурс среди университетов, призом в котором станет бесплатный запуск малого студенческого спутника на ракете-носителе "Союз" в 2020 году, сообщила компания в среду.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

Россиянам могут запретить ввозить из-за границы пармезан и хамон

Обновлено в 01:46
Футбол

«Енисей» обыграл «Оренбург» в РПЛ

Обновлено в 11:54
Кино

«Амедиатека» и 2ГИС создали карту мира «Игры престолов»

Компания 2ГИС вместе с сервисом "Амедиатека" представила интерактивную карту мира из сериала "Игра престолов".
Обновлено в 10:00
Происшествия

В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье

Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Общество

Работа управляющей компании и благоустройство

На встречу пригласили Управляющую компанию «Остафьево», обслуживающую большую часть домов микрорайона.
Обновлено в 05:38
Авто

Новый кроссовер Skoda представят в июне

Ходят слухи о том, что новая разработка чешского производителя будет представлять собой купеобразную версию кроссовера Kamiq.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт

Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Полиция Шри-Ланки предупредила о возможных атаках на мечети

Власти Шри-Ланки предупреждают о готовящихся терактах в мечетях, пишет The Sunday Times со ссылкой на полицию.
Обновлено в 12:01
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли написала завещание

Актриса Анджелина Джоли решила составить завещание после развода с актером Брэдом Питтом, пишет Radar Online со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 16:49
Общество

Беглов показал во «ВКонтакте» начальный проект Арт-парка

Врио губернатора Петербурга лично представил план проекта президенту России Владимиру Путину на встрече 24 апреля.
Обновлено в 10:42
Технологии

Создана умная тележка для супермаркета

С помощью оптического датчика тележка сканирует пространство впереди и активирует тормоза, если на пути оказываются люди, другие тележки, мебель или иные препятствия.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Петербуржца осудили на 10 лет за попытку убить кредитора гарпуном

Петербуржец решил во время встречи расправиться со своим другом, чтобы не отдавать ему долг в размере 300 тысяч рублей, взяв с собой на встречу ружье для подводной охоты арбалетного типа и гарпун к нему.
Обновлено в 11:52
Гаджеты

LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее

Южнокорейская компания Компания LG Electronics хочет прекратить производство смартфонов в Южной Корее, сообщает телеканал KBS.
Обновлено в 02:09
Авто

В России стартовали продажи обновленного пикапа Isuzu D-Max

Внешне рестайлинговый пикап отличается иной формой фар, видоизмененным бампером, модернизированной решеткой радиатора, другим дизайном колесных дисков и новыми боковыми подножками.
Обновлено в 05:20
Кино

Стали известны некоторые призы ММКФ

Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс

Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Здоровье

В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире

По данным ЮНИСЕФ в указанный период без прививок от кори оставались свыше 21 миллиона детей ежегодно, что привело ко вспышкам эпидемии кори, которые наблюдаются сегодня в различных странах мира.
Обновлено в 12:07
Игры

Вышел трейлер кроссовера Fortnite и Мстителей

Обновлено в 07:45
Общество

Игорь Гурьев о доходах и зарплате в 2018-м, благоустройстве в 2019-м и перспективах в 2020-м

Мэр Воркуты в интервью газете «МВ» рассказал о городе – беспрецедентном благоустройстве и слухах о жилищных сертификатах, и о личном – своих доходах, жиме от груди и ремонте на балконе.
Обновлено в 07:20
Хоккей

Российские юниоры вышли в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 11:56
Энергетика

Транзит российской нефти в Венгрию и Словакию восстановят через 5 дней

Российская нефть вновь начнет поступать в Венгрию, Словакию по нефтепроводу «Дружба» через четыре-пять дней.
Обновлено в 01:45
Политика

В Петербурге по цене автомобиля продают старую визитку Путина

Жительница Петербурга Ольга О. выставила на сайте бесплатных объявлений «Юла» визитку Владимира Путина, относящуюся ко времени его работы в Ленинграде в начале 1990-х годов в должности советника по международным связям председателя Ленинградского городского Совета народных депутатов.
Обновлено в 09:56
Хоккей

Кучеров номинирован на приз лучшему хоккеисту НХЛ

Хоккеист "Тампы-Бэй" Никита Кучеров номинирован на приз "Тед Линдсей Эворд".
Обновлено в 11:03
Гаджеты

IPhone XR – самый популярный смартфон Apple в США

По данным исследований CIRP, на долю iPhone Xr пришлось 38% всех продаж Apple в США за первые три месяца текущего года.
Обновлено в 06:06
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