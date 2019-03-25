Экономика
Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%ТАСС 09:05
Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 10:11, Ашберн
Технологии
Клиентам Сбербанка разрешат изменять пин-код без перевыпуска карты
В Сбербанке отметили, что ежемесячно 30 тысяч клиентов банка перевыпускают карту из-за того, что забыли пин-код, пишет РБК.
Обновлено в 09:45
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Арашукова отправят на психиатрическую экспертизу
Арестованному по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе проведут комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу.
Обновлено в 08:55
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:31
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Хоккей
Франсис Паре попрощался с «Автомобилистом»
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Ксению Собчак заподозрили в беременности от Богомолова
Обновлено в 06:51
Общество
Обвинение попросило 21 год колонии для экс-главы Коми Гайзера
Прокурор попросил приговорить бывшего главу республики Коми Вячеслава Гайзера к 21 году колонии и назначить ему штраф в размере 500 млн рублей.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Эстонией
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, говорится в пресс-релизе Главного штаба эстонских Сил обороны, размещенном на сайте ведомства.
Обновлено в 07:50
Происшествия
Артист цирка в Брянске ограбил офис микрозаймов и уехал на гастроли
Курские полицейские задержали артиста цирковой труппы из Ивановской области по подозрению в нападении на офис микрозаймов в Брянске.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Здоровье
Каждая десятая смерть в мире связана с сидячим образом жизни
Почти каждый десятый случай ранней смерти человека неразрывно связан с низким уровнем физической активности и прежде всего с сидячим образом жизни.
Обновлено в 08:17
Политика
Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным
Обновлено вчера в 11:56
Армия и оружие
США не пустили представителей России в «Рукбан»
США отказались пустить к лагерю "Эр-Рукбан" дипломатов России, представителей Сирии и международных организаций, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление штабов России и Сирии.
Обновлено в 09:49
Гаджеты
Xiaomi показала заряжающее смартфон за 17 минут зарядное устройство
На ролике видно: смартфон с аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, подключенный к зарядке Xiaomi, заряжается от 0 до 100% за 17 минут.
Обновлено в 09:56
Космос
Астрономы определили место возникновения Юпитера
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Политика
В Госдуме обсудят смягчение требований к госзакупкам в сфере культуры
Совет по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина во вторник обсудит законопроект, призванный изменить порядок госзакупок в сфере культуры.
Обновлено вчера в 17:16
Футбол
Украине грозят технические поражения из-за натурализации игрока
Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены технические поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 06:36
Политика
В администрации Порошенко потеряли секретный документ
Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование пропажи секретного документа, переданного в администрацию президента страны Петра Порошенко четыре года назад.
Обновлено в 06:23
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за преступления конкистадоров
Обновлено вчера в 22:02
Экономика
Госдума повысит пенсии сверх прожиточного минимум
Заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков отметил, что прожиточный минимум должен быть в три раза выше, чем нынешний.
Обновлено вчера в 06:47
Культура
Путин в Кремле вручил премии молодым деятелям культуры
Обновлено в 08:56
Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля
Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Израильские военные сообщили о пусках 30 ракет со стороны сектора Газа
Израильские военные сообщили о запуске около 30 ракет из сектора Газа в понедельник вечером.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Японских школьников научат считать Курилы своей территорией
Обновлено в 07:43
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
В интервью радиостанции "Говорит Москва" директор роддома Альбина Фатыхова пояснила, что зачитывала данные о средних зарплатах, а смех сотрудников назвала "выступлением на публику".
Обновлено в 08:10
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру
Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54