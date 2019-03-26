Экономика
Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%ТАСС вчера в 09:05
Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
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Хоккей
Все клубы КХЛ выступят в следующем сезоне
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На салатовой ветке метро произошел сбой из-за поломки поезда
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Рост розничных цен на топливо сравнялся с темпами инфляции, заявил замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Александр Голомолзин на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено вчера в 08:00
Экономика
Совфед одобрил закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума
Сенаторы одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума.
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Сборная Дании отыгралась с 0:3 в матче со Швейцарией
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Обновлено в 04:27
Происшествия
Из-за смертельного ДТП на трассе А-114 в Ленобласти перекрыто движение
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, полностью перекрыто в обоих направлениях. Объезд организован через город Бокситогорск.
Обновлено в 04:04
Политика
В Литве российских дипломатов не пустили на суд о событиях 1991 года
В Литве сотрудников российского посольства не пустили на заседание суда о событиях января 1991 года, сообщил РИА Новости пресс-атташе дипмиссии Александр Кудрявцев.
Обновлено в 03:10
Экономика
«Магнит» в 2018 году сократил прямые поставки вина почти в два раза
Другие ретейлеры напротив увеличили прямой импорт. В 2017 году ретейлер находился в первой пятерке импортеров вина.
Обновлено в 02:43
Происшествия
У безработной москвички похитили сумку с 4 млн рублей
На востоке Москвы у безработной женщины похитили сумку с деньгами, сообщает 27 марта агентство «Москва».
Обновлено в 03:32
Политика
Политологи: Абызов подставил Медведева и Чубайса
Опрошенные «URA.RU» политологи выяснили, кто из правительства и крупных госкорпораций может пострадать из-за задержания бывшего министра «открытого правительства» Михаила Абызова, которого подозревают в афере на четыре млрд рублей.
Обновлено вчера в 14:23
Политика
В Венесуэле совершено нападение на автомобиль Гуайдо
Напомним, нападение на оппозиционера произошло после того, как Гуайдо выступил в Национальной ассамблее Венесуэлы.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Новосибирске экстренно приземлился немецкий лайнер
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Первый муж Юлии Началовой ответил на обвинения в ее смерти
Бывший участник группы «Премьер-министр», музыкант и продюсер Дмитрий Ланской, с которым уроженка Воронежа Юлия Началова прожила в браке четыре года и развелась в 2004-м, записал видеообращение с ответом на обвинения в смерти певицы.
Обновлено в 04:01
Происшествия
ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму
«Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие
«Русские витязи» планируют пересесть на Су-35
Пилотажная группа "Русские витязи" планирует в перспективе пересесть с истребителей Су-30СМ на Су-35, сообщил журналистам в среду командир группы полковник Андрей Алексеев.
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Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Политика
Конфликт в Палестине ставит под удар Евровидение-2019
Проведение Евровидения в Израиле оказалось под угрозой.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве
По данным издания, бывшего министра поместили в камеру с еще двумя заключенными, это рецидивист, задержанный за кражу, а также обвиняемый в убийстве.
Обновлено в 04:25
Авто
Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России
26 марта появилась информация о том, что компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.
Обновлено в 03:39
Общество
В Минтруде захотели продлить рабочий день миллионам селянок
В Министерстве труда рассматривают возможность отмены сокращенной рабочей недели для жительниц сел, пишут "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.
Обновлено в 01:27
Наука
Ученые создали алкоголь, не вызывающий похмелья
Британские ученые разработали алкоголь, не вызывающий похмелья.
Обновлено в 03:01
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Футбол
Почетный президент «Манчестер Сити» Хэлфорд умер в возрасте 77 лет
Почетный президент "Манчестер Сити" Бернард Хэлфорд скончался на 78-м году жизни, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 02:14