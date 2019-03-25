Экономика
Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%ТАСС 09:05
Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
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