Экономика

Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%REGNUM 09:44

Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6% в годовом выражении и составила 32,2%. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Доля убыточных организаций в России снизилась до 33,2%

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