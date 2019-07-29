Экономика
Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%REGNUM 09:44
Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6% в годовом выражении и составила 32,2%. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Российские компании продемонстрировали значительный финансовых рост
Национальная служба новостей10:20
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 21:15, Вашингтон
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Происшествия
В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
Обновлено в 19:06
Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Политика
Покинувший Украину Порошенко отправился путешествовать по миру
Бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от государственной охраны и двумя самолетами отправился из Украины в ОАЭ и Германию.
Обновлено в 20:17
Экономика
Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
Банк России приказом от 29 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Ассоциация" (Нижний Новгород), говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:51
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Транспорт
В России появится ГОСТ для дорог из льда, пишут СМИ
Согласно новому стандарту, зимник представляет собой сезонную дорогу с проезжей частью, построенной изо льда, намораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, или проложенная по замерзшему люду рек и озер.
Обновлено в 20:59
Происшествия
Globo: число жертв беспорядков в бразильской тюрьме возросло до 57
Число жертв беспорядков в тюрьме муниципалитета Альтамира в штате Пара возросло до 57 человек.
Обновлено в 19:05
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым успешным фильмом Тарантино
Фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" стал самым успешным по кассовым сборам фильмом режиссера. Об этом информирует журнал Variety.
Обновлено в 14:58
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Гаджеты
Xiaomi представила микроволновку Mijia для умного дома
Xiaomi представила фирменную микроволновую печь, которая получила название Mijia Microwave Oven. Особенностью модели стал модуль Wi-Fi.
Обновлено в 11:32
Технологии
«Ростелеком» впервые закупил системы хранения данных по закону Яровой
«Ростелеком» потратил 3 млрд руб. на системы хранения данных (СХД) для исполнения закона Яровой.
Обновлено в 17:34
Авто
УАЗ приступил к финальным испытаниям «Патриота» с «автоматом»
Ульяновский автомобильный завод приступил к финальной части дорожных испытаний предсерийного внедорожника "Патриот" с автоматической коробкой передач.
Обновлено в 14:58
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Ракетный эсминец Китая «Сиань» покинул Петербург
Санкт-Петербург после неофициального визита покинул китайский эскадренный ракетный эсминец "Сиань".
Обновлено в 15:35
Единоборства
Сын Хосе Луиса Кастильо попал в больницу после спарринга
Кристиан Кастильо, сын двукратного чемпиона мира в легком весе Хосе Луиса Кастильо, попал в больницу с травмой мозга, полученной во время спарринга, и его состояние ухудшается.
Обновлено 27 июля в 07:23
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Гаджеты
NVIDIA объявила о 10 новых моделях с NVIDIA RTX Studio
NVIDIA объявила о выходе 10 новых моделей ноутбуков и профессиональных мобильных рабочих станций NVIDIA RTX Studio от ключевых партнеров, которые позволяют создателям контента во всем мире применять трассировку лучей реального времени, использовать передовые возможности искусственного интеллекта и обрабатывать видео разрешения.
Обновлено в 11:44
Единоборства
Российского боксера Дадашева похоронят 1 или 2 августа
Обновлено в 18:09
Театры
Машков рассказал, при каких условиях вернется в кино
Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков заявил, что может вернуться в кино.
Обновлено в 20:58
Экономика
Суд постановил признать банкротом медиахолдинг «Эксперт»
Прежде Транскапиталбанк уже выиграл у медиахолдинга два суда – на 20 млн и 15 млн руб.
Обновлено в 15:12