Экономика
Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%REGNUM вчера в 09:44
Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6% в годовом выражении и составила 32,2%. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Российские компании продемонстрировали значительный финансовых рост
Национальная служба новостейвчера в 10:20
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Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено вчера в 12:52
Политика
Советник Зеленского порассуждал о лечении людей разных рас
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат на пост министра здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в интервью газете «Ваше здоровье» о врачебной помощи людям разных рас.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
ВДВ проведут самую масштабную высадку за 38 лет
За всю историю российской крылатой пехоты масштабные маневры с высадкой вслепую проводились только один раз — в 1981 году.
Обновлено вчера в 18:26
Футбол
«Зенит» может приобрести Малкома
«Зенит» предлагает Малкому зарплату 6,5 млн. евро в год (сейчас футболист зарабатывает 4 млн. евро).
Обновлено в 03:10
Происшествия
Начальника уголовного розыска задержали в Приморье
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге
Обновлено в 04:31
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Политика
Мужа Жасмин объявили в международный розыск
Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк
Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре
В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
На Украине хотят создать всемирный русскоязычный телеканал
Украина планирует создать всемирный русскоязычный канал, чтобы страна могла «бороться за умы» украинцев в Донбассе и Крыму.
Обновлено вчера в 12:55
Общество
Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве
"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
Здоровье
Врач назвал главную опасность смога
Как рассказал aif.ru врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев, длительное воздействие продуктов горения плохо сказывается на гортани, которая, как и голосовые связки, не имеет специального слоя, защищающего ткани.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Мама принцессы Евгении прокомментировала слухи о ее беременности
Принцесса Евгения продолжает интриговать британскую общественность вопросом своей беременности.
Обновлено вчера в 05:47
Экономика
Фунт стерлингов рекордно обвалился
Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.
Обновлено вчера в 10:24
Политика
В Киеве определили срок «исчезновения Украины»
Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Рязани горит комбайновый завод
На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.
Обновлено в 03:56
Путешествия
Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул
Обновлено в 03:49
Музыка
Певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате
Жюри присяжных решило, что песня Кэти Перри «Тёмная лошадка» (Dark Horse) скопирована с христианской рэп-композиции с 2009 года.
Обновлено в 03:47
Политика
Аваков обвинил Порошенко во лжи
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
Обновлено в 03:59
Происшествия
Ставший виновником ДТП экс-вице-губернатор Косилов рассказал об аварии
В результате ЧП пострадали водитель и два пассажира отечественного авто. В беседе с журналистами РЕН ТВ Косилов подтвердил факт ДТП.
Обновлено вчера в 13:10
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
В Белом море терпит бедствие яхта «Крейсер». На борту шесть человек
Яхта «Крейсер» терпит бедствие в Белом море 30 июля.
Обновлено в 03:57
Политика
В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
Обновлено в 02:48
Авто
Renault с 1 августа поднимет цены на свои модели в России
Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00