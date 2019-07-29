Экономика

Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%REGNUM вчера в 09:44

Доля убыточных организаций в России в январе-мае 2019 года снизилась на 0,6% в годовом выражении и составила 32,2%. Такие данные приводит 29 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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Доля убыточных организаций в России снизилась до 33,2%

Московский Комсомолецвчера в 20:47

Прибыль предприятий РФ в январе-мае выросла на 36,5% - Росстат

Финмаркетвчера в 09:00

Доля убыточных организаций в России в январе - мае сократилась до 32,2%

ТАССвчера в 10:30

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Lenta.ruвчера в 11:03

Доля убыточных организаций в России снизилась до 32,2%

REGNUMвчера в 09:44
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 04:54, Вашингтон
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

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Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео

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Футбол

«Зенит» может приобрести Малкома

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Начальника уголовного розыска задержали в Приморье

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Трое парней из Rolls-Royce избили мужчину в Петербурге

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В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
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Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
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Армия и оружие

Ракета «Союз» со спутником «Меридиан» стартовала с космодрома Плесецк

Ракета-носитель «Союз-2.1а» со спутником «Меридиан» стартовала во вторник, 30 июля, с космодрома Плесецк.
Обновлено в 03:10
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В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» из-за сигнала о пожаре

В Москве эвакуировали торговый центр «Авиапарк» на Ходынском поле из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 04:50
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Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
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На Украине хотят создать всемирный русскоязычный телеканал

Украина планирует создать всемирный русскоязычный канал, чтобы страна могла «бороться за умы» украинцев в Донбассе и Крыму.
Обновлено вчера в 12:55
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Самая холодная ночь июля зафиксирована в Москве

"Прошедшая ночь стала самой холодной с начала этого июля в Москве", - сказал собеседник агентства, отметив, что предыдущий минимум отмечался 1 июля (10,4 градуса).
Обновлено в 00:24
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Врач назвал главную опасность смога

Как рассказал aif.ru врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев, длительное воздействие продуктов горения плохо сказывается на гортани, которая, как и голосовые связки, не имеет специального слоя, защищающего ткани.
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Мама принцессы Евгении прокомментировала слухи о ее беременности

Принцесса Евгения продолжает интриговать британскую общественность вопросом своей беременности.
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Фунт стерлингов рекордно обвалился

Фунт обвалился на фоне решения нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона активизировать подготовку по выходу Великобритании из состава ЕС без сделки.
Обновлено вчера в 10:24
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В Киеве определили срок «исчезновения Украины»

Глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что через три года Украина может исчезнуть "к чертям собачьим" из-за политических экспериментов, которые проводят в стране, чтобы "обмануть и ограбить" население.
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В Рязани горит комбайновый завод

На улице Промышленной в Рязани горит один из цехов комбайнового завода. Сообщение о пожаре поступило в службу спасения 30 июля в 10:08.
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Десятки россиян умерли в Анталье, заявил генконсул

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Певицу Кэти Перри признали виновной в плагиате

Жюри присяжных решило, что песня Кэти Перри «Тёмная лошадка» (Dark Horse) скопирована с христианской рэп-композиции с 2009 года.
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Аваков обвинил Порошенко во лжи

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в "бессовестной лжи".
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Ставший виновником ДТП экс-вице-губернатор Косилов рассказал об аварии

В результате ЧП пострадали водитель и два пассажира отечественного авто. В беседе с журналистами РЕН ТВ Косилов подтвердил факт ДТП.
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Financial Times восхитилась российской системой налогообложения

Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля

Обновлено вчера в 18:30
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В Белом море терпит бедствие яхта «Крейсер». На борту шесть человек

Яхта «Крейсер» терпит бедствие в Белом море 30 июля.
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Политика

В США санкции против госдолга России могут включить в оборонный бюджет

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета страны на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение санкций в отношении суверенного долга РФ и запрет гражданам США совершать новые сделки с российскими государственными ценными бумагами.
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Renault с 1 августа поднимет цены на свои модели в России

Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
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Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах

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